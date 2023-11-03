Представительницу челябинской VIP-семьи отправили в колонию за мошенничество

Внучка челябинского хоккеиста Беца получила 4 года колонии за мошенничество

Со второй попытки суд отправил Екатерину Бец в колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Внучку известного советского хоккеиста из Челябинска Николая Беца, Екатерину, признали виновной в десятке эпизодов мошенничества. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Тракторозаводского райсуда, ей назначили наказание в виде четырех лет колонии общего режима.

«Путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Бец наказание в виде лишения свободы на срок четыре года. С отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что Бец дали отсрочку от отбывания наказания на срок четыре года. После того, как ее ребенку исполнится 14 лет — она отправится в колонию. Также по гражданским искам потерпевших суд обязал взыскать с Бец более 1,8 млн рублей в качестве возмещения морального вреда.

URA.RU связалось с адвокатом Бец — Ольгой Тряпициной. Она отказалась от комментария, аргументировав тем, что должна согласовать позицию с клиентом.

До череды уголовных дел Бец оказывала риэлторские услуги. Правда оказывала их не совсем качественно — она обманывала клиентов при покупках и продажах недвижимости. Факты мошенничества были разные. Некоторых клиентов она бросала сразу после получения аванса за работу. Иногда и вовсе присваивала деньги от продажи квартиры себе. Среди обманутых клиентов была вдова чемпиона мира по хоккею, форварда челябинского ХК «Трактор» Валерия Карпова — Анна. Некогда они были подругами.

Первый суд по факту мошенничества закончился для Бец более оптимистично. Ее признали виновной, но назначили условное наказание. Бец является представительницей хоккейной династии. Ее дед, отец и брат — хоккеисты, дед был игроком и тренером ХК «Трактор».