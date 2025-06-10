С начала купального сезона на водоемах Челябинской области утонули шесть человек

С начала купального сезона в Челябинской области на водоемах погибли шесть человек. Об этом сообщила старший государственный инспектор центра ГИМС регионального главка МЧС Анастасия Правосудова.
«На водоемах региона утонули шесть человек. Это четверо мужчин, женщина и ребенок», — сообщила Правосудова.
Случаи гибели людей фиксировались в Усть-Катаве, Саткинском и Кусинском округах и Миассе. Ребенок утонул 9 июня в Челябинске в озере Смолино.
По словам Правосудовой, в регионе в среднем за летний сезон на водоемах гибнут от 40 до 50 человек. В прошлом году таких случаев было зафиксировано 45. Большинство смертей произошло в местах, запрещенных для купания. Большинство погибших взрослых находились в алкогольном опьянении.
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