10 июня 2025

С начала купального сезона на водоемах Челябинской области утонули шесть человек

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Ежегодно в регионе тонут в среднем не менее 40 человек (фото архивное)
Ежегодно в регионе тонут в среднем не менее 40 человек (фото архивное) Фото:

С начала купального сезона в Челябинской области на водоемах погибли шесть человек. Об этом сообщила старший государственный инспектор центра ГИМС регионального главка МЧС Анастасия Правосудова.

«На водоемах региона утонули шесть человек. Это четверо мужчин, женщина и ребенок», — сообщила Правосудова.

Случаи гибели людей фиксировались в Усть-Катаве, Саткинском и Кусинском округах и Миассе. Ребенок утонул 9 июня в Челябинске в озере Смолино.

По словам Правосудовой, в регионе в среднем за летний сезон на водоемах гибнут от 40 до 50 человек. В прошлом году таких случаев было зафиксировано 45. Большинство смертей произошло в местах, запрещенных для купания. Большинство погибших взрослых находились в алкогольном опьянении.

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С начала купального сезона в Челябинской области на водоемах погибли шесть человек. Об этом сообщила старший государственный инспектор центра ГИМС регионального главка МЧС Анастасия Правосудова. «На водоемах региона утонули шесть человек. Это четверо мужчин, женщина и ребенок», — сообщила Правосудова. Случаи гибели людей фиксировались в Усть-Катаве, Саткинском и Кусинском округах и Миассе. Ребенок утонул 9 июня в Челябинске в озере Смолино. По словам Правосудовой, в регионе в среднем за летний сезон на водоемах гибнут от 40 до 50 человек. В прошлом году таких случаев было зафиксировано 45. Большинство смертей произошло в местах, запрещенных для купания. Большинство погибших взрослых находились в алкогольном опьянении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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