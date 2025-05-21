В Челябинске объявили поиски пропавшего три дня назад 12-летнего подростка. Ребенок был одет в джинсы и белую футболку. Об этом рассказали в поисковом отряде.
«С. Марат Ринатович, 12 лет. Ушел 19 мая с адреса: Челябинск, ул. Сталеваров, 88а, и с тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении группы «Легион-СПАС» в соцсети «ВКонтакте».
Ребенок был одет в белую футболку с рисунком, черные джинсы и ботинки. Рост подростка — около 155 см, глаза карие, волосы темно-русые. Тех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону: 8-909-073-90-57.
Ранее в Челябинске сутки искали пропавшую 10-летнюю девочку. Она найдена живой.
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