В Челябинске третьи сутки ищут 12-летнего подростка. Фото

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Пропавшего в Челябинске мальчика не видели с 19 мая
Пропавшего в Челябинске мальчика не видели с 19 мая Фото:

В Челябинске объявили поиски пропавшего три дня назад 12-летнего подростка. Ребенок был одет в джинсы и белую футболку. Об этом рассказали в поисковом отряде.

«С. Марат Ринатович, 12 лет. Ушел 19 мая с адреса: Челябинск, ул. Сталеваров, 88а, и с тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении группы «Легион-СПАС» в соцсети «ВКонтакте». 

Ребенок был одет в белую футболку с рисунком, черные джинсы и ботинки. Рост подростка — около 155 см, глаза карие, волосы темно-русые. Тех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону: 8-909-073-90-57.

Ранее в Челябинске сутки искали пропавшую 10-летнюю девочку. Она найдена живой.

Пропавший ребенок был одет в джинсы и футболку
Пропавший ребенок был одет в джинсы и футболку
Фото:

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В Челябинске объявили поиски пропавшего три дня назад 12-летнего подростка. Ребенок был одет в джинсы и белую футболку. Об этом рассказали в поисковом отряде. «С. Марат Ринатович, 12 лет. Ушел 19 мая с адреса: Челябинск, ул. Сталеваров, 88а, и с тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении группы «Легион-СПАС» в соцсети «ВКонтакте».  Ребенок был одет в белую футболку с рисунком, черные джинсы и ботинки. Рост подростка — около 155 см, глаза карие, волосы темно-русые. Тех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону: 8-909-073-90-57. Ранее в Челябинске сутки искали пропавшую 10-летнюю девочку. Она найдена живой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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