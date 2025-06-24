В результате израильского удара по Тегерану был убит глава иранской спецслужбы «Басидж», генерал Мохаммад Таки Юсефванд. Информацию о его гибели подтвердил Корпус стражей исламской революции (КСИР).
«В Тегеране убит глава иранской спецслужбы „Басидж“», — пишет Haqqin.az. Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально сообщила, что израильская армия «ликвидировала сотни боевиков» структуры «Басидж». Организацию назвали «репрессивным инструментом террористического режима», подчеркнув, что операция была направлена на ослабление внутренней безопасности Ирана.
«Басидж» — одно из пяти ключевых подразделений КСИР, созданное для обеспечения внутренней безопасности и поддержания правопорядка. Служба имеет отделения практически во всех крупных и малых городах Ирана. Основные задачи «Басидж» включают борьбу с внутренними беспорядками, контроль за соблюдением законов и противодействие оппозиционным движениям.
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