Израиль заявил о ликвидации еще одного командира КСИР

ЦАХАЛ: ликвидирован командир бригады ВВС Ирана Джудаки
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Израильская армия продолжает ликвидировать высокопоставленных военных в Иране
Израильская армия продолжает ликвидировать высокопоставленных военных в Иране Фото:
новость из сюжета
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в результате удара военно-воздушных сил (ВВС) был ликвидирован еще один иранский высокопоставленный военный. В частности, командир второй бригады БПЛА Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аминпур Джудаки.

«Вчера (в пятницу, 20 июня — прим. URA.RU) ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили Аминпура Джудаки, командира второй бригады БПЛА ВВС КСИР», — говорится в сообщении израильской армии. Оно опубликовано в telegram-канале

Ранее ЦАХАЛ ликвидировала четырех высокопоставленных разведчиков Тегерана. Среди жертв был и глава разведки КСИР. Все они играли ключевую роль в планировании атак против Израиля, Запада и стран Ближнего Востока. 

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в результате удара военно-воздушных сил (ВВС) был ликвидирован еще один иранский высокопоставленный военный. В частности, командир второй бригады БПЛА Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аминпур Джудаки. «Вчера (в пятницу, 20 июня — прим. URA.RU) ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили Аминпура Джудаки, командира второй бригады БПЛА ВВС КСИР», — говорится в сообщении израильской армии. Оно опубликовано в telegram-канале.  Ранее ЦАХАЛ ликвидировала четырех высокопоставленных разведчиков Тегерана. Среди жертв был и глава разведки КСИР. Все они играли ключевую роль в планировании атак против Израиля, Запада и стран Ближнего Востока. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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