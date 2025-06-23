Участок дороги на трассе Сургут-Тюмень начали ремонтировать после массовых жалоб на глубокие ямы. Об этом URA.RU сообщили в Росавтодоре.
«Сейчас ведутся работы по ремонту дорожного покрытия на участке автодороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск с 609-го по 642-й км. Работы выполняются ФКУ „Уралуправтодор“ в рамках государственного контракта на оказание услуг по содержанию дороги», — сказано в сообщении. Также в управлении сообщили, что сначала будет отремонтированы те участки дороги, которые повреждены больше всего.
Ранее URA.RU сообщало, что дорожное агентство ответило на жалобы жителей ХМАО об опасном участке трассы. Тогда Росавтодор определил участки дороги для капитального ремонта.
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