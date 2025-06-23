23 июня 2025

На опасном участке трассы Сургут-Тюмень начался ремонт дороги после массовых жалоб. Видео

На участке трассы Сургут-Тюмень начался ремонт дороги после массовых жалоб
© Служба новостей «URA.RU»
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На автодороге перед Салымом начались дорожные работы
На автодороге перед Салымом начались дорожные работы Фото:

Участок дороги на трассе Сургут-Тюмень начали ремонтировать после массовых жалоб на глубокие ямы. Об этом URA.RU сообщили в Росавтодоре.

«Сейчас ведутся работы по ремонту дорожного покрытия на участке автодороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск с 609-го по 642-й км. Работы выполняются ФКУ „Уралуправтодор“ в рамках государственного контракта на оказание услуг по содержанию дороги», — сказано в сообщении. Также в управлении сообщили, что сначала будет отремонтированы те участки дороги, которые повреждены больше всего.

Ранее URA.RU сообщало, что дорожное агентство ответило на жалобы жителей ХМАО об опасном участке трассы. Тогда Росавтодор определил участки дороги для капитального ремонта.

Видео — telegram-канал «К-Информ»

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Участок дороги на трассе Сургут-Тюмень начали ремонтировать после массовых жалоб на глубокие ямы. Об этом URA.RU сообщили в Росавтодоре. «Сейчас ведутся работы по ремонту дорожного покрытия на участке автодороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск с 609-го по 642-й км. Работы выполняются ФКУ „Уралуправтодор“ в рамках государственного контракта на оказание услуг по содержанию дороги», — сказано в сообщении. Также в управлении сообщили, что сначала будет отремонтированы те участки дороги, которые повреждены больше всего. Ранее URA.RU сообщало, что дорожное агентство ответило на жалобы жителей ХМАО об опасном участке трассы. Тогда Росавтодор определил участки дороги для капитального ремонта. Видео — telegram-канал «К-Информ»
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© Служба новостей «URA.RU»
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