Депутат думы Нефтеюганска лишился мандата по утрате доверия

Депутат думы Нефтеюганска Александр Дудич досрочно лишился мандата по утрате доверия из-за нарушений в налоговой декларации. Он не указал доход от продажи квартиры. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах города.
«Дудич не указал доход, связанный с продажей недвижимости», — пояснил источник. Решение о досрочном прекращении полномочий принято на внеочередном заседании гордумы, информация об этом опубликована на официальном сайте муниципалитета.
Сам Дудич в разговоре с URA.RU отрицает коррупцию и объясняет ошибку техническим нюансом с датой поступления средств, а также личной забывчивостью. «Продал квартиру в декабре 2022-го, основной платеж пришел в январе 2023-го, а аванс в 100 тысяч в конце декабря. Просто забыл отразить. Никогда не был связан с бюджетными деньгами, в бюджете никогда не работал, за 20 лет работы депутатом не получил ни копейки зарплаты. Поэтому ни о какой коррупции речи не идет», — заявил Дудич. Он также добавил, что не намерен оспаривать решение.
На этом же заседании вынесли предупреждение депутату Александру Никитину. «Он совершил ошибки при подаче декларации в 2021 году, но там были замечания по структуре — не такие серьезные», — заключил источник.
Ранее URA.RU писало, что Дудич вместе с другими депутатми пытался оспорить результаты проверки прокуратуры, выявившей нарушения в их налоговых декларациях, однако проиграл суд правительству ХМАО. В реестре уволенных по утрате доверия уже оказались и другие бывшие депутаты, связанные с командой влиятельно бизнесмена и депутата Думы ХМАО Степана Пыталева. Отставки и уголовные дела последних лет изменили расстановку сил в думе Нефтеюганска.
