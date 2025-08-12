Миллиардер из ХМАО превратит купленную у властей базу отдыха в корпоративную гостиницу

Владелец нефтесервисной компании «Экотон» из Пыть-Яха (ХМАО) Ярослав Мельник планирует перепрофилировать купленную у окружных властей базу отдыха «Добрино» в корпоративную гостиницу для сотрудников своей фирмы. Об этом URA.RU сообщил источник в нефтяной сфере.
«Мельник собирается использовать „Добрино“ как гостиничный комплекс для размещения работников, задействованных на его проектах в районе Ханты-Мансийска. Это позволит обеспечить персонал комфортным проживанием вблизи месторождений», — рассказал собеседник агентства.
База «Добрино» расположена на берегу реки в Ханты-Мансийском районе. Она была построена в 2007 году. На территории в 20 гектаров находятся гостиница, ресторан, баня, охотничьи домики и конюшня.
Ранее комплекс принадлежал компании «Югра-Актив», связанной с правительством ХМАО. Его несколько лет пытались реализовать с аукциона. В июле объект приобрел Мельник, сумма сделки превысила 80 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!