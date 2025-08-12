12 августа 2025

В Нижневартовске подростки травят сверстника в торговом центре. Видео

Трое школьников из Нижневартовска регулярно унижают сверстника и выкладывают видео
Трое школьников из Нижневартовска регулярно унижают сверстника и выкладывают видео

В Нижневартовске (ХМАО) общественный резонанс вывала травля подростка в одном из торговых центров. Обидчики регулярно булят школьника и выкладывают ролики в сеть, сообщается в одном из популярных городских пабликов.

«Подростки не первый день издеваются над ребенком, его то обливают, то что-то еще делают и выкладывают в интернет. Происходит все в ТЦ „Флагман“, — сообщает автор публикации. На видео зафиксировано, как трое парней зажали в углу подростка, один из них замахивается и ударяет школьника. Мальчик сжимается от страха. Под видео уже набралось свыше 130 комментариев.

Видео: ЧП Нижневартовск 

Часть пользователей требует наказать подростков, другие утверждают, что это «шутка» и участники — ровесники, которым по 14 лет. Полицейские инициировали проверку. «В связи с сообщением в социальных соцсетях началась проверка», — рассказали URA.RU в пресс-службе УВД Нижневартовска.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО появилась кнопка «Осторожно, буллинг». Она размещена в электронном журнале государственной информационной системы «Образование Югры».

