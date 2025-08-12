В Нефтеюганске выставили на продажу торговый центр площадью почти в пять тысяч квадратных метров. Трехэтажный ТЦ с арендаторами оценили в 210 миллионов рублей. Представители владельцев пояснили URA.RU, что объект решили продать из-за переезда хозяев.
«Люди уже в возрасте, разъезжаются кто куда. Это несколько человек, трое, от дел отходят», — уточнила журналисту агентства риелтор Анна, занимающаяся продажей торгового центра. Личность владельцев представитель не стала раскрывать, уточнив лишь, что ТЦ принадлежит местным бизнесменам.
Торговый центр работает более 10 лет, согласно публикации на сайте онлайн-объявлений. Судя по прикрепленным фото, помещения здесь арендуют крупные сетевики и другие бренды. «На данный момент спрос [на объект] не сильно высокий. Ситуация на рынке — спрос низкий», — уточнила риелтор.
Это не единственный крупный торговый центр, который сейчас выставлен на продажу в регионе. Большие ТЦ также активно продают в Сургуте. Цены на самые дорогие варьируются в 50-150 миллионов рублей. В Нижневартовске и Ханты-Мансийске продают торговые помещения поменьше, а стоимость доходит до 15-30 миллионов.
Ранее URA.RU рассказывало, что один из старейших строительных ТЦ в Нижневартовске выставляли на продажу более чем за 130 миллионов. А до этого другой бизнес-центр в Сургуте продавали более чем за миллиард рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!