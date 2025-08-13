Власти ХМАО помогут родителям с оплатой места в частном детсаду

В ХМАО изменили правила предоставления «Сертификата дошкольника». Власти окажут родителям финансовую поддержку при устройстве ребенка в частный садик, если все места в муниципальных будут заняты, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
«Корректируем правила предоставления „Сертификата дошкольника“. В случае отсутствия свободных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях по месту жительства ребенка у родителей появится возможность выбора: либо место в более отдаленном муниципальном детском саду, либо в частной образовательной организации с финансовой поддержкой региона», — рассказал глава Югры.
Новая мера поддержки рассчитана на семьи, чьи дети стоят в очереди в муниципальные детские сады. Региональный бюджет компенсирует часть стоимости пребывания ребенка в частной организации, если родители выберут этот вариант. Такое решение было принято на заседании правительства Югры.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО уменьшается количество частных детских садов. Власти устанавливают к владельцам жесткие требования.
