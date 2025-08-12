В городах ХМАО внедряют безопасное лекарство для лечения аритмии

В окружной больнице Нягани (ХМАО) начали использовать новое лекарство для лечения нарушений сердечного ритма. Раньше для восстановления правильного ритма сердца часто применяли электрический разряд, но теперь появился безопасный отечественный препарат. Об этом сообщил глава окружного депздрава Роман Паськов.
«В Няганской окружной больнице освоили современный метод лечения этой патологии. В отделении анестезиологии-реанимации прошел мастер-класс по применению отечественного препарата „Рефралон“ — эффективной и безопасной альтернативы электрической кардиоверсии», — рассказал Паськов в своем telegram-канале.
Это лекарство особенно важно, потому что нарушения сердечного ритма могут долго не давать о себе знать, но постепенно ухудшать здоровье и даже привести к серьезным проблемам с сердцем. Главное преимущество нового препарата в том, что его можно использовать без наркоза, он подходит пациентам с кардиостимуляторами и эффективен независимо от телосложения. Уже есть первые успешные случаи лечения — пациенты чувствуют себя лучше и выписываются домой.
