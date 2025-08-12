12 августа 2025

Мэр из ХМАО расторг контракт с приютом для животных, где нашли останки мертвых собак

Мэр Пыть-Яха отказался от услуг приюта, где нашли мертвых животных
Власти Пыть-Яха отказались от услуг приюта, где нашли мертвых собак
В Пыть-Яхе (ХМАО) мэрия расторгла контракт с благотворительной организацией «Ушастик, живи», занимавшейся отловом и содержанием бездомных животных, после обнаружения на территории приюта останков собак. Причиной стало неисполнение условий контракта, сообщил глава города Сергей Елишев в своем telegram-канале.

«Выражаю серьезную обеспокоенность положением дел, сложившимся вокруг деятельности благотворительной организации „Ушастик, живи“, с которой администрация города заключила контракты на отлов и содержание бездомных животных. В связи с ненадлежащим исполнением фондом своих обязательств администрацией города принято решение о заключении контракта с другим подрядчиком в соответствии с законом о закупках для муниципальных служб», — написал Елишев.

По словам мэра, в июле фонд не выполнил ни одной из 22 заявок на отлов безнадзорных животных, что создало угрозу для жителей. На содержание 260 животных по контракту ежемесячно выделялось 970 тыс. рублей, однако в приюте содержались еще 140 животных, не учтенных в договоре. Руководство фонда признало, что деньги тратят на всех животных, что приводит к нехватке кормов.

Мэр предложил организовать подвоз еды из школ и детсадов города. Сначала фонд согласился, и в приют в течение трех дней возили излишки продуктов. Но позже организация отказалась от такой помощи.

Также выяснилось, что фонд накопил долги за аренду помещений ветпункта и стационара — около 750 тысяч рублей. Из-за этого арендодатель отключил воду и электричество. Администрация предложила помочь с восстановлением коммунальных услуг, но для этого требовалось официальное письменное обращение. Его от фонда так и не поступило.

Агентство URA.RU направило запрос в фонд «Ушастик, живи». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что глава Пыть-Яха приехал с инспекцией в благотворительный приют для животных «Ушастик, живи». Вместе с зоозащитниками там он обнаружил могильник с трупами собак.

