12 августа 2025

В ХМАО топ-менеджер нефтяной компании пойдет под суд за взятки от подрядчика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудник нефтяной компании из ХМАо попал под суд из-за взяток от подрядчика по организации питания
Сотрудник нефтяной компании из ХМАо попал под суд из-за взяток от подрядчика по организации питания Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) руководителя подразделения крупной нефтесервисной компании обвинили в получении 1,7 млн рублей взятки от подрядчика, который обеспечивает питание на месторождениях. Топ-менеджер брал деньги за то, чтобы игнорировать нарушения, сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.

«Следствием установлено, что в марте 2025 года обвиняемый, занимая должность начальника отдела нефтедобывающей организации, требовал коммерческий подкуп в размере 1,7 млн рублей от директора другой организации, осуществляющей услуги в области питания на нефтяных месторождениях. За это он должен был не выявлять и не фиксировать нарушения по оказанию услуг в рамках гражданско-правового договора, не выставлять штрафы и за общую лояльность к организации в целом», — сообщили в прокуратуре.

Передача денег происходила под контролем правоохранительных органов. Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинение против топ-менеджера. Дело передали в суд. Источник URA.RU сообщил, что речь идет о сотруднике нефтесервисной компании «Самотлорнефтепромхим» из Нижневартовска.

Агентство URA.RU направило запросы в АО «Самотлорнефтепромхим». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура Нижневартовского района ХМАО утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя цеха одной из коммерческих нефтедобывающих организаций. Он брал взятки у подрядчиков за сокрытие нарушений по промышленной безопасности и охране труда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) руководителя подразделения крупной нефтесервисной компании обвинили в получении 1,7 млн рублей взятки от подрядчика, который обеспечивает питание на месторождениях. Топ-менеджер брал деньги за то, чтобы игнорировать нарушения, сообщила окружная прокуратура на официальном сайте. «Следствием установлено, что в марте 2025 года обвиняемый, занимая должность начальника отдела нефтедобывающей организации, требовал коммерческий подкуп в размере 1,7 млн рублей от директора другой организации, осуществляющей услуги в области питания на нефтяных месторождениях. За это он должен был не выявлять и не фиксировать нарушения по оказанию услуг в рамках гражданско-правового договора, не выставлять штрафы и за общую лояльность к организации в целом», — сообщили в прокуратуре. Передача денег происходила под контролем правоохранительных органов. Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинение против топ-менеджера. Дело передали в суд. Источник URA.RU сообщил, что речь идет о сотруднике нефтесервисной компании «Самотлорнефтепромхим» из Нижневартовска. Агентство URA.RU направило запросы в АО «Самотлорнефтепромхим». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что прокуратура Нижневартовского района ХМАО утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя цеха одной из коммерческих нефтедобывающих организаций. Он брал взятки у подрядчиков за сокрытие нарушений по промышленной безопасности и охране труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...