В ХМАО топ-менеджер нефтяной компании пойдет под суд за взятки от подрядчика

В Нижневартовске (ХМАО) руководителя подразделения крупной нефтесервисной компании обвинили в получении 1,7 млн рублей взятки от подрядчика, который обеспечивает питание на месторождениях. Топ-менеджер брал деньги за то, чтобы игнорировать нарушения, сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.
«Следствием установлено, что в марте 2025 года обвиняемый, занимая должность начальника отдела нефтедобывающей организации, требовал коммерческий подкуп в размере 1,7 млн рублей от директора другой организации, осуществляющей услуги в области питания на нефтяных месторождениях. За это он должен был не выявлять и не фиксировать нарушения по оказанию услуг в рамках гражданско-правового договора, не выставлять штрафы и за общую лояльность к организации в целом», — сообщили в прокуратуре.
Передача денег происходила под контролем правоохранительных органов. Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинение против топ-менеджера. Дело передали в суд. Источник URA.RU сообщил, что речь идет о сотруднике нефтесервисной компании «Самотлорнефтепромхим» из Нижневартовска.
Агентство URA.RU направило запросы в АО «Самотлорнефтепромхим». На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура Нижневартовского района ХМАО утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя цеха одной из коммерческих нефтедобывающих организаций. Он брал взятки у подрядчиков за сокрытие нарушений по промышленной безопасности и охране труда.
