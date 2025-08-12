12 августа 2025

Житель ХМАО угрожал детям и осквернил место будущего сквера памяти погибшим силовикам

Полиция нашла жителя ХМАО, который предлагал расправляться с детьми за деньги
Полиция установила жителя Сургута, который осквернил закладной камень и предлагал расправиться с детьми за деньги
Полиция установила жителя Сургута, который осквернил закладной камень и предлагал расправиться с детьми за деньги

Полиция Сургута (ХМАО) установила личность мужчины, который ездил по городу на велосипеде с объявлением, где предлагал за деньги расправиться с детьми. Позже он осквернил закладной камень на месте будущего Сквера памяти погибшим при исполнении служебного долга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили мужчину 1965 года рождения. Выяснилось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Гражданин помещен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», — сообщили в полиции.

Жители Сургута 8 августа пожаловались в соцсетях на мужчину, который передвигался по улице Энергетиков с наклеенным на спину объявлением. Заявлений в полицию тогда не поступало, проверку начали после публикаций в интернете. Спустя несколько дней в соцсетях появилась информация, что тот же человек осквернил закладной камень. По этому факту проверку проводит СК.

