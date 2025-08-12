В ХМАО внук отдал мошенникам накопления своей бабушки

В Советском районе (ХМАО) 17-летний подросток перевел мошенникам 220 тысяч рублей из накоплений своей бабушки. По данным полиции, он сделал это, доверившись звонкам неизвестных, которые представлялись сотрудниками силовых структур и банков.
«В дежурную часть отдела полиции поселка Пионерский ОМВД России по Советскому району обратилась 65-летняя местная жительница с заявлением, что из шкафа в комнате у нее пропали 220 тысяч рублей. Выяснилось, что, доверившись мошенникам, деньги через банкомат на неустановленные счета перевел 17-летний внук заявительницы», — сообщила окружная полиция на официальном сайте.
Молодому человеку позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками силовых структур и банков. Они убедили подростка, что со счетов его родителей идут переводы на незаконную деятельность. Для спасения родственников аферисты предложили перевести наличные на «безопасный» счет.
Парень нашел бабушкины сбережения, связался с мошенниками и, выполняя их инструкции, перевел всю сумму через банкомат и приложение на телефоне. Сейчас по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полиция ищет тех, кто обманул подростка.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) девочка перевела 200 тысяч аферистам со счета отца . Она хотела пополнить счет в онлайн-игре.
