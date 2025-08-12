Врачи спасли ногу жителя ХМАО от ампутации

В Сургуте (ХМАО) врачи окружной клинической больницы спасли 50-летнего пациента от ампутации ноги. Мужчина несколько дней страдал от боли, онемения и мышечной слабости в левой конечности, пока не обратился за медицинской помощью.
«Пятидесятилетний житель Сургута несколько дней терпел сильную боль в левой ноге, с каждым днем состояние ухудшалось: онемение, мышечная слабость, невозможность полноценно двигаться. Хирурги СОКБ провели ультразвуковой направленный катетерный тромболизис — тромбы в подколенной артерии практически полностью рассосались», — сообщил окружной департамент здравоохранения на официальном сайте.
В ходе диагностики врачи поняли, что кровоток в ноге перекрыт. Был риск гангрены и ампутации. На операции медики удалили сгустки, мешавшие кровотоку, и восстановили проходимость сосудов. Уже через несколько часов мужчина смог встать, а на следующий день ходил сам. Через несколько дней его выписали домой.
Ранее URA.RU писало, что в окружной клинической больнице Сургута (ХМАО) пациенту с помощью высокотехнологичного метода удалили тромб, нарушавший кровоток в главной легочной артерии. Угрожающее жизни состояние развилось у югорчанина после травмы ноги.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!