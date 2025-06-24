Следователи рассказали, как неадекват, покалечивший ребенка, оказался в Шереметьево

Мужчина, который бросил ребенка на пол в аэропорту Шереметьево, находился в России в ожидании пересадки на рейс в одну из стран ближнего зарубежья. Об этом сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
«Известно, что мужчина прибыл вчера и находился транзитом, ожидая пересадку на последующий рейс в ближнее зарубежье», — рассказала Врадий РИА Новости. Она подчеркнула, что отец пострадавшего ребенка признан потерпевшим, и с его участием уже проведен допрос.
Кроме того, следственные органы завершили осмотр места происшествия в аэропорту. Сотрудники изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.
Ранее сообщалось, что состояние пострадавшего мальчика в ближайшее время могут перевести из отделения реанимации. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова подчеркнула, что у ребенка не обнаружено повреждений головного мозга.
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