Следователи рассказали, как неадекват, покалечивший ребенка, оказался в Шереметьево

СК: мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, ожидал пересадку в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Преступник ожидал в Шереметьево рейс в одну из стран ближнего зарубежья
Преступник ожидал в Шереметьево рейс в одну из стран ближнего зарубежья Фото:
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Мужчина швырнул ребенка об пол в Шереметьево, малыш в коме

Мужчина, который бросил ребенка на пол в аэропорту Шереметьево, находился в России в ожидании пересадки на рейс в одну из стран ближнего зарубежья. Об этом сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

«Известно, что мужчина прибыл вчера и находился транзитом, ожидая пересадку на последующий рейс в ближнее зарубежье», — рассказала Врадий РИА Новости. Она подчеркнула, что отец пострадавшего ребенка признан потерпевшим, и с его участием уже проведен допрос.

Кроме того, следственные органы завершили осмотр места происшествия в аэропорту. Сотрудники изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.

Ранее сообщалось, что состояние пострадавшего мальчика в ближайшее время могут перевести из отделения реанимации. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова подчеркнула, что у ребенка не обнаружено повреждений головного мозга.

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Мужчина, который бросил ребенка на пол в аэропорту Шереметьево, находился в России в ожидании пересадки на рейс в одну из стран ближнего зарубежья. Об этом сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. «Известно, что мужчина прибыл вчера и находился транзитом, ожидая пересадку на последующий рейс в ближнее зарубежье», — рассказала Врадий РИА Новости. Она подчеркнула, что отец пострадавшего ребенка признан потерпевшим, и с его участием уже проведен допрос. Кроме того, следственные органы завершили осмотр места происшествия в аэропорту. Сотрудники изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу. Ранее сообщалось, что состояние пострадавшего мальчика в ближайшее время могут перевести из отделения реанимации. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова подчеркнула, что у ребенка не обнаружено повреждений головного мозга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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