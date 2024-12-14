В ХМАО мигрант до смерти забил собаку

В Сургуте (ХМАО) приезжий из Узбекистана сильно избил собаку местной жительницы. Ветеринары не смогли спасти животное, и оно скончалось. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование уголовного дела по данному инциденту к окружным следователям.
«В СМИ и социальной сети сообщается, что в декабре текущего года мигрант из Узбекистана беспричинно избил собаку жительницы города Сургута. Несмотря на оказанную ветеринарную помощь, животное скончалось. Председатель СК России поручил принять предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела в производство подчиненных следователей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Бастрыкин также ждет доклад о результатах расследования.
В Излучинске ранее живодер изнасиловал и изувечил собаку. Животное погибло в одной из ветеринарных клиник. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными».
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