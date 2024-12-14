14 декабря 2024
13 декабря 2024

В ХМАО мигрант до смерти забил собаку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мигрант без причины жестоко избил животное
Мигрант без причины жестоко избил животное Фото:

В Сургуте (ХМАО) приезжий из Узбекистана сильно избил собаку местной жительницы. Ветеринары не смогли спасти животное, и оно скончалось. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование уголовного дела по данному инциденту к окружным следователям.

«В СМИ и социальной сети сообщается, что в декабре текущего года мигрант из Узбекистана беспричинно избил собаку жительницы города Сургута. Несмотря на оказанную ветеринарную помощь, животное скончалось. Председатель СК России поручил принять предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела в производство подчиненных следователей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Бастрыкин также ждет доклад о результатах расследования.

В Излучинске ранее живодер изнасиловал и изувечил собаку. Животное погибло в одной из ветеринарных клиник. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) приезжий из Узбекистана сильно избил собаку местной жительницы. Ветеринары не смогли спасти животное, и оно скончалось. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование уголовного дела по данному инциденту к окружным следователям. «В СМИ и социальной сети сообщается, что в декабре текущего года мигрант из Узбекистана беспричинно избил собаку жительницы города Сургута. Несмотря на оказанную ветеринарную помощь, животное скончалось. Председатель СК России поручил принять предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела в производство подчиненных следователей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Бастрыкин также ждет доклад о результатах расследования. В Излучинске ранее живодер изнасиловал и изувечил собаку. Животное погибло в одной из ветеринарных клиник. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...