Турецкая вечеринка, концерт Яникса и фильмы Линча: что ждет челябинцев в выходные. Афиша

В Челябинске пройдет антистресс-вечеринка, концерт Яникса и обмен пластинками
© Служба новостей «URA.RU»
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Рэпер Яникс выступит в Челябинске в субботу Фото:

В выходные челябинцев ждут вечер в стиле «Великолепного века», антистресс-вечеринка с котами и концерт рэпера Yanix на матче по баскетболу. Кроме того, жители города смогут бесплатно посмотреть загадочные кинокартины Дэвида Линча. Об этих и других событиях, которые можно посетить 28 и 29 июня — в материале URA.RU.

Вечеринки (18+)

В ресторане «Максимилианс» 28 июня в 19:00 стартует тематическая вечеринка «Макс Фест» в стиле «Великолепного века» с шоу-номерами, подарками и особой атмосферой. Плата за музыкальное оформление — 350 рублей, необходима бронь.

День бармена в баре "Бунин". Екатеринбург
Челябинцам предлагают обрести новые знакомства на вечеринках
Фото:

Для любителей танцев и новых знакомств клуб Ozz приготовил особую вечеринку с системой браслетов: зеленый — открыт к общению, красный — нет. В программе — летние хиты от диджеев SOKOI и STEPLUCK. Начало в 17:00, стоимость билетов — от 599 рублей.

Тем, кто предпочитает более камерную атмосферу, котокафе «Котофей» предлагает антистресс-вечеринку с просмотром мультфильма «Лило и Стич», общением с котиками, настольными играми и неограниченными чаем, кофе и сладостями. Мероприятие пройдет 28 июня с 20:00 до 23:00, стоимость участия — 650 рублей.

Звездный баскетбол (18+)

На площадке «Метар-спорт» 28 июня в 15:00 состоится баскетбольный праздник с участием звездных команд, включая Hoops, DAWGS (коллектив дуэта Андрея Кириленко и Анастасии Кудряшкиной) и Blatosphera (команда рэпера Словетского). Гостей ждут зрелищные матчи и выступление рэпера Yanix. Стоимость билета — 300 рублей.

Кинопоказы (18+)

Для поклонников аниме клуб Ozz 29 июня в 16:00 устраивает тематический киновечер с показом четырех фильмов: «Мальчик и птица», «Ходячий замок», «Магическая битва» и «Истребитель демонов». Стоимость входа — от 300 рублей.

Киноцентр Оболенского приглашает на бесплатные показы культовых фильмов Дэвида Линча:

Премьера фильма "В объятиях ветра". Екатеринбург
Кинопоказы предназначены для лиц старше 18 лет
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В 14:00 29 июня на экранах появится один из самых загадочных фильмов Линча — «Голова-Ластик». Сюрреалистичная история о мужчине, женившемся на беременной подруге, чей ребенок родился мутантом. Зрителей ждет путешествие в мир, где реальность переплетается с кошмаром.

В 17:00 же начнется показ кинокартины «Малхолланд Драйв» — психологического триллера, который расскажет историю о том, как после аварии на холмах Лос-Анджелеса девушка теряет память и берет себе имя Рита — с плаката фильма с Риты Хейворт. Далее она попытается восстановить память в Голливуде. Фильм-головоломка с множеством скрытых смыслов.

Для коллекционеров и меломанов (18+)

В арт-оранжерее «ЛюбаПетя» 29 июня в 09:00 пройдет винил-базар, где можно купить, продать или обменять пластинки и CD. Вход свободный.

МОЛФЕСТ (14+)

Главным событием выходных станет фестиваль «МОЛФЕСТ», который пройдет 28 июня на площади Революции в честь Дня молодежи. Гостей ждут выступления Артемия Лебедева, Вована и Лексуса, а также группы Cream Soda. О том, что именно ждет челябинцев на мероприятии — в материале URA.RU.

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В выходные челябинцев ждут вечер в стиле «Великолепного века», антистресс-вечеринка с котами и концерт рэпера Yanix на матче по баскетболу. Кроме того, жители города смогут бесплатно посмотреть загадочные кинокартины Дэвида Линча. Об этих и других событиях, которые можно посетить 28 и 29 июня — в материале URA.RU. В ресторане «Максимилианс» 28 июня в 19:00 стартует тематическая вечеринка «Макс Фест» в стиле «Великолепного века» с шоу-номерами, подарками и особой атмосферой. Плата за музыкальное оформление — 350 рублей, необходима бронь. Для любителей танцев и новых знакомств клуб Ozz приготовил особую вечеринку с системой браслетов: зеленый — открыт к общению, красный — нет. В программе — летние хиты от диджеев SOKOI и STEPLUCK. Начало в 17:00, стоимость билетов — от 599 рублей. Тем, кто предпочитает более камерную атмосферу, котокафе «Котофей» предлагает антистресс-вечеринку с просмотром мультфильма «Лило и Стич», общением с котиками, настольными играми и неограниченными чаем, кофе и сладостями. Мероприятие пройдет 28 июня с 20:00 до 23:00, стоимость участия — 650 рублей. На площадке «Метар-спорт» 28 июня в 15:00 состоится баскетбольный праздник с участием звездных команд, включая Hoops, DAWGS (коллектив дуэта Андрея Кириленко и Анастасии Кудряшкиной) и Blatosphera (команда рэпера Словетского). Гостей ждут зрелищные матчи и выступление рэпера Yanix. Стоимость билета — 300 рублей. Для поклонников аниме клуб Ozz 29 июня в 16:00 устраивает тематический киновечер с показом четырех фильмов: «Мальчик и птица», «Ходячий замок», «Магическая битва» и «Истребитель демонов». Стоимость входа — от 300 рублей. Киноцентр Оболенского приглашает на бесплатные показы культовых фильмов Дэвида Линча: В 14:00 29 июня на экранах появится один из самых загадочных фильмов Линча — «Голова-Ластик». Сюрреалистичная история о мужчине, женившемся на беременной подруге, чей ребенок родился мутантом. Зрителей ждет путешествие в мир, где реальность переплетается с кошмаром. В 17:00 же начнется показ кинокартины «Малхолланд Драйв» — психологического триллера, который расскажет историю о том, как после аварии на холмах Лос-Анджелеса девушка теряет память и берет себе имя Рита — с плаката фильма с Риты Хейворт. Далее она попытается восстановить память в Голливуде. Фильм-головоломка с множеством скрытых смыслов. В арт-оранжерее «ЛюбаПетя» 29 июня в 09:00 пройдет винил-базар, где можно купить, продать или обменять пластинки и CD. Вход свободный. Главным событием выходных станет фестиваль «МОЛФЕСТ», который пройдет 28 июня на площади Революции в честь Дня молодежи. Гостей ждут выступления Артемия Лебедева, Вована и Лексуса, а также группы Cream Soda. О том, что именно ждет челябинцев на мероприятии — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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