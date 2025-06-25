25 июня 2025

«Он что, издевается?»: Стас Михайлов одним видом вызвал гнев фанатов в Казахстане

В Казахстане фанаты раскритиковали имидж Стаса Михайлова
© Служба новостей «URA.RU»
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Поклонники назвали стиль одежды Стаса Михайлова безвкусным и неряшливым
Поклонники назвали стиль одежды Стаса Михайлова безвкусным и неряшливым Фото:

Российский певец Стас Михайлов разгневал фанатов в Казахстане, где он побывал с концертами. Поклонники жестко раскритиковали имидж артиста, о чем сообщает местное издание. 

«Истинный, православный верующий никогда не наденет брюки, украшенные крестами. Он что, издевается?» — передает слова одного из фанатов Zakon.kz.

Артист посетил модный бутик в Алматы, владелица которого отметила теплоту общения со звездным гостем, выложив пост в соцсетях. Но ее восторг разделили не все фанаты. Подписчики высказали мнение, что Стас Михайлов выглядел неряшливо и безвкусно и просили подобрать ему гардероб. Однако некоторые поклонники написали в соцсетях, что оценили костюм певца. Одна из фанаток попросила дать номер стилиста, поскольку это «выглядит просто бомбезно».

Ранее казахстанские поклонники уже критиковали известных артистов за их публичные высказывания и внешний вид. В 2023 году вокруг исполнителя Jah Khalib разгорелся скандал из-за публикаций в соцсетях, после чего его концерты в России были отменены, а сам музыкант стал чаще выступать за рубежом.

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Российский певец Стас Михайлов разгневал фанатов в Казахстане, где он побывал с концертами. Поклонники жестко раскритиковали имидж артиста, о чем сообщает местное издание.  «Истинный, православный верующий никогда не наденет брюки, украшенные крестами. Он что, издевается?» — передает слова одного из фанатов Zakon.kz. Артист посетил модный бутик в Алматы, владелица которого отметила теплоту общения со звездным гостем, выложив пост в соцсетях. Но ее восторг разделили не все фанаты. Подписчики высказали мнение, что Стас Михайлов выглядел неряшливо и безвкусно и просили подобрать ему гардероб. Однако некоторые поклонники написали в соцсетях, что оценили костюм певца. Одна из фанаток попросила дать номер стилиста, поскольку это «выглядит просто бомбезно». Ранее казахстанские поклонники уже критиковали известных артистов за их публичные высказывания и внешний вид. В 2023 году вокруг исполнителя Jah Khalib разгорелся скандал из-за публикаций в соцсетях, после чего его концерты в России были отменены, а сам музыкант стал чаще выступать за рубежом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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