Пермскому депутату запретили покидать страну из-за долгов

Мотовилихинский районный суд удовлетворил административный иск, поданный ФНС. Он временно запретил депутату Пермской городской Думы и предпринимателю Дмитрию Федорову покидать территорию Российской Федерации.
«В отношении Федорова выявлена задолженность по налогам и сборам, а также начислены пени и штрафы, общий размер которых составляет 513,5 тысячи рублей. В настоящее время в отношении депутата открыты два исполнительных производства», — сообщает «РБК Пермь».
Кроме того, по данным на 26 июня в отношении Дмитрия Федорова продолжают действовать три незавершенных исполнительных производства на сумму 612,3 тысячи рублей. В указанную сумму входят просроченные кредитные обязательства на 376,6 тысячи рублей и долги за коммунальные услуги — газоснабжение, отопление и электроэнергию — на 180,8 тысячи рублей.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Дмитрий Федоров фигурировал в качестве обвиняемого по уголовному делу о попытке незаконного завладения компанией ООО «Западно-Уральская транспортная компания». Половина долей в которой принадлежала ему, а оставшаяся часть — АО «Нефть Прикамья».
Следствием было установлено, что 5 мая 2022 года Федоров предположительно инициировал изготовление фиктивного протокола общего собрания участников общества от 20 апреля, в котором содержалось решение о назначении его на должность директора организации. При этом фактически такое собрание не проводилось.
Данные действия были квалифицированы по части 1 статьи 185.5 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе следствия Федоров отрицал свою причастность к инкриминируемым деяниям.
18 июня 2024 года Ленинский районный суд Перми прекратил уголовное преследование Дмитрия Федорова в связи с истечением сроков давности по данному делу. С ходатайством о прекращении выступил сам Федоров. Представитель АО «Нефть Прикамья» обжаловал это решение в Пермском краевом суде.
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