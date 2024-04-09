09 апреля 2024

В Перми завершили расследование уголовного дела на депутата гордумы Федорова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Дело может дойти до суда Фото:

СУ СК России по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении депутата гордумы Дмитрия Федорова. Его обвиняют в подделке официальных документов.

«Весной-летом 2022 года господин Федоров предоставил нотариусу фальсифицированный протокол собрания участников ООО „Западно-Уральская транспортная компания“ с решением о назначении себя гендиректором общества. На основании этого документа была заполнена форма для внесения изменений в ЕГРЮЛ, которые зарегистрировала ФНС. СУ СКР по Пермскому краю направило в прокуратуру материалы уголовного дела», — пишет «Коммерсант Прикамье».

Уточняется, что это не первое преступление Федорова. Ранее он подделал решение учредителей это же компании. Следствие установило, что подписи на документе были не настоящие. Сам депутат свою вину не признает. Если дело дойдет до суда, Федорова лишат депутатских полномочий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
СУ СК России по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении депутата гордумы Дмитрия Федорова. Его обвиняют в подделке официальных документов. «Весной-летом 2022 года господин Федоров предоставил нотариусу фальсифицированный протокол собрания участников ООО „Западно-Уральская транспортная компания“ с решением о назначении себя гендиректором общества. На основании этого документа была заполнена форма для внесения изменений в ЕГРЮЛ, которые зарегистрировала ФНС. СУ СКР по Пермскому краю направило в прокуратуру материалы уголовного дела», — пишет «Коммерсант Прикамье». Уточняется, что это не первое преступление Федорова. Ранее он подделал решение учредителей это же компании. Следствие установило, что подписи на документе были не настоящие. Сам депутат свою вину не признает. Если дело дойдет до суда, Федорова лишат депутатских полномочий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...