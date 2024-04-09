В Перми завершили расследование уголовного дела на депутата гордумы Федорова

СУ СК России по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении депутата гордумы Дмитрия Федорова. Его обвиняют в подделке официальных документов.
«Весной-летом 2022 года господин Федоров предоставил нотариусу фальсифицированный протокол собрания участников ООО „Западно-Уральская транспортная компания“ с решением о назначении себя гендиректором общества. На основании этого документа была заполнена форма для внесения изменений в ЕГРЮЛ, которые зарегистрировала ФНС. СУ СКР по Пермскому краю направило в прокуратуру материалы уголовного дела», — пишет «Коммерсант Прикамье».
Уточняется, что это не первое преступление Федорова. Ранее он подделал решение учредителей это же компании. Следствие установило, что подписи на документе были не настоящие. Сам депутат свою вину не признает. Если дело дойдет до суда, Федорова лишат депутатских полномочий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!