В Перми завершили расследование уголовного дела на депутата гордумы Федорова

10 апреля 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Дело может дойти до суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU СУ СК России по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении депутата гордумы Дмитрия Федорова. Его обвиняют в подделке официальных документов. «Весной-летом 2022 года господин Федоров предоставил нотариусу фальсифицированный протокол собрания участников ООО „Западно-Уральская транспортная компания“ с решением о назначении себя гендиректором общества. На основании этого документа была заполнена форма для внесения изменений в ЕГРЮЛ, которые зарегистрировала ФНС. СУ СКР по Пермскому краю направило в прокуратуру материалы уголовного дела», — пишет «Коммерсант Прикамье». Уточняется, что это не первое преступление Федорова. Ранее он подделал решение учредителей это же компании. Следствие установило, что подписи на документе были не настоящие. Сам депутат свою вину не признает. Если дело дойдет до суда, Федорова лишат депутатских полномочий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

СУ СК России по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении депутата гордумы Дмитрия Федорова. Его обвиняют в подделке официальных документов. «Весной-летом 2022 года господин Федоров предоставил нотариусу фальсифицированный протокол собрания участников ООО „Западно-Уральская транспортная компания“ с решением о назначении себя гендиректором общества. На основании этого документа была заполнена форма для внесения изменений в ЕГРЮЛ, которые зарегистрировала ФНС. СУ СКР по Пермскому краю направило в прокуратуру материалы уголовного дела», — пишет «Коммерсант Прикамье». Уточняется, что это не первое преступление Федорова. Ранее он подделал решение учредителей это же компании. Следствие установило, что подписи на документе были не настоящие. Сам депутат свою вину не признает. Если дело дойдет до суда, Федорова лишат депутатских полномочий.