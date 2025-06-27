В России применили новейшую технологию против рака

В Москве впервые в России была проведена промышленная CAR-T терапия для лечения рака. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин
«В Морозовской детской больнице впервые в России провели промышленную CAR-T-терапию», — написал Собянин в своем telegram-канале. 12-летний пациент с рецидивом острого лимфобластного лейкоза получил новейшее лечение. По словам мэра, терапия прошла успешно: пациент был выписан из больницы и сейчас находится в хорошем состоянии. Несколько дней назад врачи Морозовской детской больницы также применили эту технологию ко второму ребенку.
CAR-T терапия — это современный метод иммунотерапии, при котором собственные Т-лимфоциты пациента модифицируются для распознавания и уничтожения раковых клеток. Для этого у пациента берут образцы клеток, изменяют их в лабораторных условиях, а затем возвращают обратно в организм, где они начинают активную борьбу с опухолью. Инновационный препарат для CAR-T терапии был изготовлен на российском фармацевтическом заводе. Финансирование закупки препарата осуществлялось за счет гранта правительства Москвы.
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