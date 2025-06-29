В Кремле прокомментировали конфликт властей Армении с церковью

Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя напряженные отношения между властями страны и Армянской апостольской церковью.
«Это внутреннее дело Армении, это первое. И мы никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутренние дела», — подчеркнул Песков в беседе с тележурналистом «России 1» Павлом Зарубиным. Видео интервью опубликовано в telegram-канале корреспондента.
Конфликт между армянскими властями и церковью обострился 27 июня, когда сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине с целью задержания архиепископа Микаела Аджапахяна. По данным местных СМИ, это связано с его публичными выступлениями, критиковавшими политику правительства Никола Пашиняна.
В мае 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал мнение, что церкви, расположенные на территории страны, находятся в неудовлетворительном состоянии и захламлены «мусором». Глава правительства также подверг критике представителей епископата, обвинив их в несоблюдении обета безбрачия. По словам Пашиняна, даже католикос Гарегин II якобы имеет ребенка. Супруга премьер-министра в это же время разместила в социальных сетях несколько публикаций, содержащих оскорбительные комментарии в адрес представителей Армянской апостольской церкви.
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