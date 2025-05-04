04 мая 2025
03 мая 2025

КВНщик из ХМАО сделал необычное предложение своей возлюбленной. Видео

КВНщик из ХМАО сделал предложение своей девушке на футбольном матче
© Служба новостей «URA.RU»
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КВНщик из Сургута сделал необычное предложение руки и сердца своей девушке
КВНщик из Сургута сделал необычное предложение руки и сердца своей девушке Фото:

Участник команды КВН «Северяне» из ХМАО Кирилл Скворцов сделал предложение руки и сердца своей девушке на матче мини-футбольного клуба (МФК) «Факел» из Сургута. Он нарядился в костюм лисенка Факеленка — символа МФК, чтобы сделать возлюбленной сюрприз.

«На матче МФК „Факел“ с „Сиб-Транзитом“ участник команды КВН „Северяне“ и по совместительству диджей домашних игр Кирилл Скворцов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Его девушка Виктория победила в конкурсе подписчиков и получила приз из рук маскота клуба. Под маской оказался сам Кирилл, готовый задать самый важный вопрос в жизни», — сообщил telegram-канал спортклуба.

Молодой человек попросил у девушки разрешения стать талисманом ее жизни. Виктория ответила согласием. Команда «Факела», вдохновленная романтичным событием, завершила матч разгромной победой над «Сиб-Транзитом» со счетом 9:2. 

Скворцов —российский юморист, участник команды КВН «Северяне» из ХМАО, дважды полуфиналист Высшей лиги КВН, чемпион телевизионных Первой и Международной лиг КВН. Он играет в КВН с 2010 года. В составе команды «Северяне» выступает с 2018 года. Команда была чемпионом лиги «Северный Десант» в Сургуте, Международной лиги в Минске и Первой лиги в Уфе. В 2021 и 2022 годах «Северяне» достигли полуфинала Высшей лиги КВН. Также молодой человек работает культорганизатором и имеет образование режиссера-постановщика.

Ранее URA.RU писало, что полицейский из ХМАО сделал необычное предложение своей возлюбленной.  Он предложил ей руку и сердце в кругу служебных машин.

Автор видео: telegram-канал МФК «Факел»

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Участник команды КВН «Северяне» из ХМАО Кирилл Скворцов сделал предложение руки и сердца своей девушке на матче мини-футбольного клуба (МФК) «Факел» из Сургута. Он нарядился в костюм лисенка Факеленка — символа МФК, чтобы сделать возлюбленной сюрприз. «На матче МФК „Факел“ с „Сиб-Транзитом“ участник команды КВН „Северяне“ и по совместительству диджей домашних игр Кирилл Скворцов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Его девушка Виктория победила в конкурсе подписчиков и получила приз из рук маскота клуба. Под маской оказался сам Кирилл, готовый задать самый важный вопрос в жизни», — сообщил telegram-канал спортклуба. Молодой человек попросил у девушки разрешения стать талисманом ее жизни. Виктория ответила согласием. Команда «Факела», вдохновленная романтичным событием, завершила матч разгромной победой над «Сиб-Транзитом» со счетом 9:2.  Скворцов —российский юморист, участник команды КВН «Северяне» из ХМАО, дважды полуфиналист Высшей лиги КВН, чемпион телевизионных Первой и Международной лиг КВН. Он играет в КВН с 2010 года. В составе команды «Северяне» выступает с 2018 года. Команда была чемпионом лиги «Северный Десант» в Сургуте, Международной лиги в Минске и Первой лиги в Уфе. В 2021 и 2022 годах «Северяне» достигли полуфинала Высшей лиги КВН. Также  молодой человек работает культорганизатором и имеет образование режиссера-постановщика. Ранее URA.RU писало, что полицейский из ХМАО сделал необычное предложение своей возлюбленной.  Он предложил ей руку и сердце в кругу служебных машин. Автор видео: telegram-канал МФК «Факел»
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© Служба новостей «URA.RU»
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