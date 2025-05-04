Участник команды КВН «Северяне» из ХМАО Кирилл Скворцов сделал предложение руки и сердца своей девушке на матче мини-футбольного клуба (МФК) «Факел» из Сургута. Он нарядился в костюм лисенка Факеленка — символа МФК, чтобы сделать возлюбленной сюрприз.
«На матче МФК „Факел“ с „Сиб-Транзитом“ участник команды КВН „Северяне“ и по совместительству диджей домашних игр Кирилл Скворцов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Его девушка Виктория победила в конкурсе подписчиков и получила приз из рук маскота клуба. Под маской оказался сам Кирилл, готовый задать самый важный вопрос в жизни», — сообщил telegram-канал спортклуба.
Молодой человек попросил у девушки разрешения стать талисманом ее жизни. Виктория ответила согласием. Команда «Факела», вдохновленная романтичным событием, завершила матч разгромной победой над «Сиб-Транзитом» со счетом 9:2.
Скворцов —российский юморист, участник команды КВН «Северяне» из ХМАО, дважды полуфиналист Высшей лиги КВН, чемпион телевизионных Первой и Международной лиг КВН. Он играет в КВН с 2010 года. В составе команды «Северяне» выступает с 2018 года. Команда была чемпионом лиги «Северный Десант» в Сургуте, Международной лиги в Минске и Первой лиги в Уфе. В 2021 и 2022 годах «Северяне» достигли полуфинала Высшей лиги КВН. Также молодой человек работает культорганизатором и имеет образование режиссера-постановщика.
Ранее URA.RU писало, что полицейский из ХМАО сделал необычное предложение своей возлюбленной. Он предложил ей руку и сердце в кругу служебных машин.
Автор видео: telegram-канал МФК «Факел»
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