Абитуриентка московской Гнесинки отдала мошенникам все деньги

Абитуриентка Гнесинского училища все деньги, которые нашлись в ее доме, отдала телефонным аферистам. Об этом СМИ сообщили в силовых структурах.
«Мошенник, назвав себя членом приемной комиссии Гнесинского училища, обманули 16-летнюю абитуриентку. Они выманили у подростка 300 тысяч рублей», — со ссылкой на правоохранительные органы сообщило РИА Новости.
Девушка подала документы на поступление в Гнесинское училище. Позднее ей позвонил аферист, убедивший зарегистрироваться на фейковом сайте Минобра и продиктовать пароль из SMS.
Затем на абитуриентку вышел другой мошенник, который назвался офицером ФСБ. Он сказал девушке, что она стала жертвой мошенников и нарушила правило о неразглашении паролей. Абитуриентке посыпались угрозы, и, испугавшись их, она собрала все деньги, имевшиеся, и отдала аферистам.
Музыкальное училище имени Гнесиных в Москве пользуется популярностью у абитуриентов. Оно основано в 1895 году. Конкурс на поступление в училище составляет до 10 человек на место.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.