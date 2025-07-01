Абитуриентка московской Гнесинки отдала мошенникам все деньги

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Девушка отдала мошенникам все деньги, которые нашла дома
Девушка отдала мошенникам все деньги, которые нашла дома Фото:

Абитуриентка Гнесинского училища все деньги, которые нашлись в ее доме, отдала телефонным аферистам. Об этом СМИ сообщили в силовых структурах.

«Мошенник, назвав себя членом приемной комиссии Гнесинского училища, обманули 16-летнюю абитуриентку. Они выманили у подростка 300 тысяч рублей», — со ссылкой на правоохранительные органы сообщило РИА Новости.

Девушка подала документы на поступление в Гнесинское училище. Позднее ей позвонил аферист, убедивший зарегистрироваться на фейковом сайте Минобра и продиктовать пароль из SMS.

Затем на абитуриентку вышел другой мошенник, который назвался офицером ФСБ. Он сказал девушке, что она стала жертвой мошенников и нарушила правило о неразглашении паролей. Абитуриентке посыпались угрозы, и, испугавшись их, она собрала все деньги, имевшиеся, и отдала аферистам.

Музыкальное училище имени Гнесиных в Москве пользуется популярностью у абитуриентов. Оно основано в 1895 году. Конкурс на поступление в училище составляет до 10 человек на место.

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Абитуриентка Гнесинского училища все деньги, которые нашлись в ее доме, отдала телефонным аферистам. Об этом СМИ сообщили в силовых структурах. «Мошенник, назвав себя членом приемной комиссии Гнесинского училища, обманули 16-летнюю абитуриентку. Они выманили у подростка 300 тысяч рублей», — со ссылкой на правоохранительные органы сообщило РИА Новости. Девушка подала документы на поступление в Гнесинское училище. Позднее ей позвонил аферист, убедивший зарегистрироваться на фейковом сайте Минобра и продиктовать пароль из SMS. Затем на абитуриентку вышел другой мошенник, который назвался офицером ФСБ. Он сказал девушке, что она стала жертвой мошенников и нарушила правило о неразглашении паролей. Абитуриентке посыпались угрозы, и, испугавшись их, она собрала все деньги, имевшиеся, и отдала аферистам. Музыкальное училище имени Гнесиных в Москве пользуется популярностью у абитуриентов. Оно основано в 1895 году. Конкурс на поступление в училище составляет до 10 человек на место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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