26 сентября 2025

Подопечный Кухарука в проекте «Время героев» перешел на новый этап стажировки. Фото

Стажировка в ХМАО продлилась три месяца
Стажировка в ХМАО продлилась три месяца Фото:

Участник федерального проекта «Время героев» подполковник Павел Русин прошел в ХМАО первый этап стажировки. Губернатор Югры, и одновременно его наставник, сообщил об итогах совместной работы.

Павел Русин перешел на следующий этап стажировки
Павел Русин перешел на следующий этап стажировки
Фото:

«Завершился первый этап стажировки участника федеральной программы „Время героев“, подполковника Павла Андреевича Русина. Обсудили промежуточные итоги совместной работы, в рамках которой выступаю его наставником», — поделился Кухарук в своем telegram-канале.

Стажировка в Югре продлилась три месяца. За это время Павел Русин познакомился с работой нескольких региональных департаментов и служб, а также принял участие в подготовке Всероссийского молодежного форума «Арктика. Лед тронулся». За время обучения в округе участник проекта присутствовал на заседаниях Правительства округа и познакомился с работой муниципальных органов власти на примере Сургута, Когалыма и Белоярского района. Теперь Павла Русина ждет следующий этап стажировки, подчеркнул Кухарук.

