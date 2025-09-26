В ХМАО десять памятников Великой Отечественной войны получат особый статус

В ХМАО 10 памятников Великой Отечественной войны войдут в список объектов культурного наследия регионального значения. Их перечень жители округа определили голосованием.
«10 памятников Великой Отечественной войны в Югре получат статус объектов культурного наследия регионального значения. Для включения этих мемориалов в перечень выявленных объектов культурного наследия было проведено голосование среди жителей округа», — передает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».
Среди вновь выявленных объектов — монумент студентам и преподавателям Ханты-Мансийского педагогического училища, которые ушли на фронт и не вернулись. Также археологи установят границы и изучат состояние памятников в Березовском, Советском, Кондинском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах. Отдельное внимание будет уделено уникальному объекту «Поселение Самаровский Ям» в окружной столице. В настоящее время в ЗХМАО на особом контроле сохранение 7499 объектов культурного наследия.
