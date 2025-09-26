26 сентября 2025

В Сургуте ускорят стройку нового Бюро судмедэкспертизы за 4,5 млрд рублей

Пока что патологоанатомы работают в 40-летнем здании
Пока что патологоанатомы работают в 40-летнем здании Фото:

В Сургуте (ХМАО) на Тюменском тракте ведется строительство Бюро судебно-медицинской экспертизы. Решение об ускорении работ принял куратор строительного блока Югры Азат Ислаев на координационном совете. Об этом сообщили на сайте «SiTV».

«В Сургуте ускорят строительство Бюро судебно-медицинской экспертизы. Объект возводят на Тюменском тракте, рядом с тубдиспансером. Такое поручение дал куратор строительного блока Югры Азат Ислаев на недавнем координационном совете», — пишут на сайте.

Объект стоимостью 4,5 миллиарда рублей планируется сдать к 2027 году. Это позволит улучшить условия работы патологоанатомов, которые сейчас вынуждены трудиться в 40-летнем здании на улице Энергетиков. 

Одновременно завершается строительство Станции переливания крови площадью семь тысяч квадратных метров. Она сможет принимать до 120 доноров в день и производить 20 тысяч литров компонентов крови ежегодно.

Ранее URA.RU писало, что глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко обсудил с застройщиками и подрядчиками завершение работ по благоустройству ключевых общественных пространств города. Об этом сообщил мэр в telegram-канале и добавил, что поставил задачу не допускать нарушения сроков.

