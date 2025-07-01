«Зарабатываю меньше»: курьеры Wildberries недовольны падением зарплат в Екатеринбурге. Скрин

В Екатеринбурге курьерам Wildberries снизили выплаты за работу
© Служба новостей «URA.RU»
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Курьеры бронируют заказы для доставки заранее и с телефона
Курьеры бронируют заказы для доставки заранее и с телефона Фото:

Курьеры, доставляющие заказы из маркетплейса Wildberries в Екатеринбурге, заметили, что посылки стали меньше стоить. По этой причине зарплаты работников заметно снизились. Об изменениях в оплате рассказала курьер Наталья, в свободное от учебы время она подрабатывает в доставке.

«Раньше за экспресс-заказы была фиксированная оплата — 115 рублей, не меньше, а в праздничные дни даже доплачивали. Есть также и обычные заказы, разница в том, что экспресс мы должны забрать в течение 40 минут. В случае с такими доставками курьеры всегда уверены, что клиенты их ждут», — пояснила девушка. Что касается базовых заказов, курьеры звонят клиенту и уточняют, когда удобнее получить посылку.

Курьеры заметили, что оплата за экспресс-заказы снизилась
Курьеры заметили, что оплата за экспресс-заказы снизилась
Фото:

«Теперь экспресс-заказ может стоить 68 рублей, например, плюс к этому около 30 рублей можно получить, если доставить заказ в течение часа. Расстраивает то, что раньше я получала гарантировано 120 рублей, сейчас зарабатываю меньше. Даже с учетом бонуса кое-как карабкаюсь к сумме в 100 рублей», — посетовала Наталья.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Wildberries, там объяснили, что с 2025 года обновили систему расчета оплаты курьерам, чтобы она была более прозрачной и отражала реальные затраты времени и усилий исполнителей.

«Ранее в тестовом периоде применялась фиксированная ставка, которая не учитывала такие важные параметры, как расстояние от ПВЗ до клиента, габариты заказа, а также время, проведенное курьером на пункте выдачи. Новая модель тарификации учитывает все это: оплата формируется исходя из фактически затраченного времени, маршрута и сложности доставки. Более продолжительные или ресурсоемкие доставки, включая те, что связаны с большими габаритами, оплачиваются существенно выше. Кроме того, за быструю доставку, в течение часа, курьерам теперь начисляется дополнительная мотивация», — сказали в компании.

Новая тарификация, заявляют представители, делает оплату более адаптированной к реальной нагрузке и времени, которое тратит каждый курьер на доставку. «Мы обязательно продолжим отслеживать эффективность текущей системы и учтём обратную связь от наших исполнителей», — заключили в Wildberries.

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Курьеры, доставляющие заказы из маркетплейса Wildberries в Екатеринбурге, заметили, что посылки стали меньше стоить. По этой причине зарплаты работников заметно снизились. Об изменениях в оплате рассказала курьер Наталья, в свободное от учебы время она подрабатывает в доставке. «Раньше за экспресс-заказы была фиксированная оплата — 115 рублей, не меньше, а в праздничные дни даже доплачивали. Есть также и обычные заказы, разница в том, что экспресс мы должны забрать в течение 40 минут. В случае с такими доставками курьеры всегда уверены, что клиенты их ждут», — пояснила девушка. Что касается базовых заказов, курьеры звонят клиенту и уточняют, когда удобнее получить посылку. «Теперь экспресс-заказ может стоить 68 рублей, например, плюс к этому около 30 рублей можно получить, если доставить заказ в течение часа. Расстраивает то, что раньше я получала гарантировано 120 рублей, сейчас зарабатываю меньше. Даже с учетом бонуса кое-как карабкаюсь к сумме в 100 рублей», — посетовала Наталья. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Wildberries, там объяснили, что с 2025 года обновили систему расчета оплаты курьерам, чтобы она была более прозрачной и отражала реальные затраты времени и усилий исполнителей. «Ранее в тестовом периоде применялась фиксированная ставка, которая не учитывала такие важные параметры, как расстояние от ПВЗ до клиента, габариты заказа, а также время, проведенное курьером на пункте выдачи. Новая модель тарификации учитывает все это: оплата формируется исходя из фактически затраченного времени, маршрута и сложности доставки. Более продолжительные или ресурсоемкие доставки, включая те, что связаны с большими габаритами, оплачиваются существенно выше. Кроме того, за быструю доставку, в течение часа, курьерам теперь начисляется дополнительная мотивация», — сказали в компании. Новая тарификация, заявляют представители, делает оплату более адаптированной к реальной нагрузке и времени, которое тратит каждый курьер на доставку. «Мы обязательно продолжим отслеживать эффективность текущей системы и учтём обратную связь от наших исполнителей», — заключили в Wildberries.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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