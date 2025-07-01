Машина перекрыла свердловскую трассу, встав посреди дороги

На 210-м километре Тюменского тракта ограничено движение из-за вставшего посреди дороги автомобиля. Машины проезжают участок по одной полосе, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На 210-м километре автодороги Р-351 (Талицкий муниципальный округ) на проезжей части стоит транспортное средство. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга», — пояснили дорожники.
Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
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