01 июля 2025

Стало известно, в каких сферах трудятся мигранты в Челябинской области

Мигранты едут в Челябинскую область работать на стройке и в АПК
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Подобед руководит центром, готовящим мигрантов к работе в России
Михаил Подобед руководит центром, готовящим мигрантов к работе в России Фото:

Мигранты едут в Челябинскую область в основном чтобы работать в трех сферах экономики. Об этом сообщил директор челябинского центра адаптации мигрантов Михаил Подобед.

«Если говорить о сферах, где работают мигранты, то это строительство и сельское хозяйство. Также некоторое количество мигрантов работает и на промышленных предприятиях», — рассказал Подобед в рамках проекта «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада Пресс».

По словам Подобеда, основные страны, откуда в регион приезжают мигранты — это Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. При этом, поскольку регион приграничный, многие из них едут в дальше — в Башкирию, Свердловскую и другие области нашей страны.

При этом мигранты, работающие по патентам и трудовым договорам, приезжают в Россию, чтобы заработать и вернуться домой. Поэтому, по мнению Подобеда, они не заинтересованы в конфликтах с местными жителями.

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Мигранты едут в Челябинскую область в основном чтобы работать в трех сферах экономики. Об этом сообщил директор челябинского центра адаптации мигрантов Михаил Подобед. «Если говорить о сферах, где работают мигранты, то это строительство и сельское хозяйство. Также некоторое количество мигрантов работает и на промышленных предприятиях», — рассказал Подобед в рамках проекта «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада Пресс». По словам Подобеда, основные страны, откуда в регион приезжают мигранты — это Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. При этом, поскольку регион приграничный, многие из них едут в дальше — в Башкирию, Свердловскую и другие области нашей страны. При этом мигранты, работающие по патентам и трудовым договорам, приезжают в Россию, чтобы заработать и вернуться домой. Поэтому, по мнению Подобеда, они не заинтересованы в конфликтах с местными жителями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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