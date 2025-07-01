Стало известно, в каких сферах трудятся мигранты в Челябинской области

Мигранты едут в Челябинскую область в основном чтобы работать в трех сферах экономики. Об этом сообщил директор челябинского центра адаптации мигрантов Михаил Подобед.
«Если говорить о сферах, где работают мигранты, то это строительство и сельское хозяйство. Также некоторое количество мигрантов работает и на промышленных предприятиях», — рассказал Подобед в рамках проекта «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада Пресс».
По словам Подобеда, основные страны, откуда в регион приезжают мигранты — это Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. При этом, поскольку регион приграничный, многие из них едут в дальше — в Башкирию, Свердловскую и другие области нашей страны.
При этом мигранты, работающие по патентам и трудовым договорам, приезжают в Россию, чтобы заработать и вернуться домой. Поэтому, по мнению Подобеда, они не заинтересованы в конфликтах с местными жителями.
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