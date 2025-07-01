Челябинский суд оставил в СИЗО топ-менеджера «Газпрома» Шмидта

Челябинский облсуд оставил под стражей главного инженера АО «Газпром газораспределение Челябинск» Максима Шмидта, обвиняемого в коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Суд с учетом позиции прокурора оставил без изменения решение Центрального райсуда, которым обвиняемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Доводы апелляционных жалоб оставлены без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Шмидт был задержан сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР. Его обвинили в получении взяток. По версии следствия, он получал деньги от одного из бизнесменов. За это он оказывал ему покровительство при заключении контрактов. Предварительно, деньги передавались на протяжение нескольких месяцев. Общая сумма вменяемых Шмидту взяток превышает 1 млн рублей.
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