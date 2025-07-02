Друг 22-летнего студента архитектурно-строительного университета Дмитрия Федорова, которого накануне задержали в Азербайджане, рассказал о своем товарище. По его мнению, Федоров очень добрый и мягкий человек.
«Очень добрый, мухи не обидит. Очень мягкий человек. То насилие, которое было к нему применено, явно было лишним», — сказал друг Федорова корреспонденту URA.RU.
Ранее стало известно, что арест мужчины подтвердил его отец. Выяснилось, что Федоров приехал в Баку несколько месяцев назад. Кроме него были задержаны восемь россиян, включая сооснователя онлайн-химчистки Airo Антона Драчева и разработчика Дмитрия Безуглого. Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана и кибермошенничестве.
Эти задержания стали ответом азербайджанских властей на аналогичные, которые прошли в Екатеринбурге 27 июня. Следственные мероприятия в столице Урала были связаны с совершением преступлений прошлых лет. По делу проходят 10 подозреваемых. Суд арестовал до 19 июля шестерых — Аяза, Акифа, Мазахира и Бакира Сафаровых, Ахлимана Гянджиева и Шахина Лалаева.
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