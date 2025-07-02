«Очень добрый, мухи не обидит»: друг задержанного в Азербайджане россиянина рассказал о своем товарище

Друг задержанного в Азербайджане Дмитрия Федорова рассказал о его характере
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрия Федорова задержали накануне в Азербайджане
Дмитрия Федорова задержали накануне в Азербайджане Фото:

Друг 22-летнего студента архитектурно-строительного университета Дмитрия Федорова, которого накануне задержали в Азербайджане, рассказал о своем товарище. По его мнению, Федоров очень добрый и мягкий человек.

«Очень добрый, мухи не обидит. Очень мягкий человек. То насилие, которое было к нему применено, явно было лишним», — сказал друг Федорова корреспонденту URA.RU.

Ранее стало известно, что арест мужчины подтвердил его отец. Выяснилось, что Федоров приехал в Баку несколько месяцев назад. Кроме него были задержаны восемь россиян, включая сооснователя онлайн-химчистки Airo Антона Драчева и разработчика Дмитрия Безуглого. Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана и кибермошенничестве.

Эти задержания стали ответом азербайджанских властей на аналогичные, которые прошли в Екатеринбурге 27 июня. Следственные мероприятия в столице Урала были связаны с совершением преступлений прошлых лет. По делу проходят 10 подозреваемых. Суд арестовал до 19 июля шестерых — Аяза, Акифа, Мазахира и Бакира Сафаровых, Ахлимана Гянджиева и Шахина Лалаева.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Друг 22-летнего студента архитектурно-строительного университета Дмитрия Федорова, которого накануне задержали в Азербайджане, рассказал о своем товарище. По его мнению, Федоров очень добрый и мягкий человек. «Очень добрый, мухи не обидит. Очень мягкий человек. То насилие, которое было к нему применено, явно было лишним», — сказал друг Федорова корреспонденту URA.RU. Ранее стало известно, что арест мужчины подтвердил его отец. Выяснилось, что Федоров приехал в Баку несколько месяцев назад. Кроме него были задержаны восемь россиян, включая сооснователя онлайн-химчистки Airo Антона Драчева и разработчика Дмитрия Безуглого. Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана и кибермошенничестве. Эти задержания стали ответом азербайджанских властей на аналогичные, которые прошли в Екатеринбурге 27 июня. Следственные мероприятия в столице Урала были связаны с совершением преступлений прошлых лет. По делу проходят 10 подозреваемых. Суд арестовал до 19 июля шестерых — Аяза, Акифа, Мазахира и Бакира Сафаровых, Ахлимана Гянджиева и Шахина Лалаева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...