В Перми рухнул спрос на автомобили с пробегом

Жители Перми стали реже интересоваться автомобилями с пробегом. Причинами стали популярность китайских брендов и ужесточение условий кредитования. Об этом URA.RU сообщила руководитель отдела продаж пермского автосалона «Альфа-Гарант» Юлия Суркина.
«В 2025 году рынок автомобилей с пробегом в Перми, как и в других регионах России, столкнулся с заметными изменениями. На фоне укрепления позиций китайских автопроизводителей и активной работы дистрибьюторов по новым схемам кредитования спрос на поддержанные автомобили снизился», — сообщила Юлия Суркина корреспонденту агентства.
Представитель автосалона отметила, что по сравнению с 2024 годом пермяки стали реже покупать автомобили, которые были в эксплуатации от 1 до 3 лет. В предыдущие годы этот сегмент был одним из самых ликвидных. Сейчас, по словам Юлии Суркиной, покупать китайские бренды такие как Chery, Geely, Haval и другие, выгоднее, потому что на них распространяются программы трейд-ин, кредитование с господдержкой и рассрочки. Такая же ситуация с автомобилями в возрасте до 5 лет. В сегменте старше 7 лет автодилеры наблюдают умеренное снижение спроса. Особенно на автомобили с пробегом выше 150 тысяч километров и без сервисной истории.
«Клиенты стали более требовательными. Они сравнивают авто с пробегом и новые, рассчитывают, интересуются акциями. Ситуация непростая, но не критичная. Автомобили с пробегом по-прежнему востребованы, особенно среди тех, кто не готов платить за „младшие“ модели китайского производства или хочет получить максимально оснащенный автомобиль за разумные деньги», — добавила Юлия Суркина.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми автосалоны стали распродавать машины с огромными скидками. Новые автомобили российского производства можно купить от 600 тысяч рублей, а китайского — от 1,2 млн рублей.
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