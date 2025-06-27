В Перми автосалоны избавляются от новых автомобилей с огромными скидками

В июне Перми автодилеры снизили цены на автомобили без пробега. Новые машины российского производства можно купить от 600 тысяч рублей, а китайского — от 1,2 млн рублей. Такая информация опубликована на сайтах пермских автосалонов.
«Новая Lada от 599 тысяч рублей. Выгода до 270 тысяч рублей», — сказано в предложении одного из пермских автосалонов. Уточняется, что такая цена действует на модель Granta. Такой же автомобиль у другого дилера стоит от 809,8 тысячи рублей.
Если рассматривать китайские автомобили, то одним из самых бюджетных оказался бренд Сhangan. Cтоимость в Перми начинается от 1,2 млн рублей, а раньше его продавали от 1,5 млн рублей. Также от 1,2 млн рублей можно купить пикапы и седаны JAC. Со скидками до 400 тысяч рублей продают Chery TIGGO 4 PRO. Цены на эту модель начинаются от 1,4 млн рублей. Минимальная стоимость Haval стартует от 1,8 млн рублей, хотя пол года назад автомобили этого бренда продавали от 2 млн рублей.
Премиальные автомобили также снизились в цене. Так, китайский электрокар ZEEKR 001 2025 года выпуска стоит 5,9 млн рублей. Новый внедорожник LiXiang L7 можно приобрести за 5,7 млн рублей. Под заказ японский кроссовер Toyota Highlander 2025 года выпуска выйдет за 5,2 млн рублей. Основная причина таких распродаж — укрепление курса рубля и изменения на рынке.
«Цены на автомобили летом действительно стали ниже. Автосалоны начали предлагать скидки и более привлекательные условия по сравнению с зимой. На это есть объективные причины. Во-первых, сказывается сезонность — летом традиционно спрос немного снижается, особенно на дорогие авто, и салоны стараются простимулировать покупателя за счет акций и выгодных предложений. Во-вторых, курс валют играет ключевую роль, особенно в сегменте параллельного импорта. Благодаря стабильному и благоприятному курсу мы сейчас можем закупать автомобили за рубежом дешевле, чем в начале года. Это позволяет нам, как автосалону, предложить клиентам более выгодные условия „под ключ“ — без потери в качестве или комплектации», — рассказала URA.RU руководитель отдела продаж пермского автосалона «Альфа-Гарант» Юлия Суркина.
Собеседница агентства отметила, что в Перми выросла конкуренция между поставщиками за счет активного ввоза новых моделей из Китая, Кореи и стран Ближнего Востока. Этот фактор тоже простимулировал снижение цен на рынке. По словам Юлии Суркиной, спецпредложения повышают интерес покупателей. Автосалоны фиксируют рост спроса к приобретению машин летом 2025 года. «Люди понимают, что сейчас хорошее время, чтобы взять авто по выгодной цене», — добавила представитель автосалона.
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