После иска о национализации акционеры ЮГК решили не выплачивать дивиденды

Акционеры компании «Южуралзолото группа компаний» 3 июля приняли решение не выплачивать дивиденды за 2024 год. Решение собрания акционеров опубликовано на портале раскрытия финансовой отчетности в день, когда Генпрокуратура подала иск о национализации компании.
«Слушали: о распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года. Решили: чистую прибыль Общества по результатам 2024 года не распределять, в связи с ее отсутствием, дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности Общества в 2024 году не объявлять и не выплачивать», — говорится в решении акционеров.
В протоколе собрания сообщается, что оно состоялось в 13:00 часов 3 июля по адресу: Челябинск, улица Блюхера, 69. По числу владельцев голосующих акций эмитента кворум имелся. На собрании присутствовали владельцы более 67% акций.
Собрание состоялось после того, как в компании прошли обыски, а Генпрокуратура обратилась в суд с иском о национализации компании. Среди юрлиц, чьи активы требует изъять Генпрокуратура, — ПАО «Южуралзлото» и управляющая компания «ЮГК». Также это компании «Хоум», «Бизнес-Актив» и «Уралвент».
Судебное заседание назначено на 8 июля. Суд удовлетворил ходатайство о принятии обеспечительных мер в отношении имущества юрлиц, имеющих отношение к мажоритарному владельцу акций компании Константину Струкову.
Обыски в офисах «ЮГК» сотрудники СКР и УФСБ провели 2 июля. Причиной стали уголовные дела, связанные с нарушениями природоохранных норм. Пресс-служба компании заявила, что холдинг не нарушает природоохранное законодательство. Вопросы возможной национализации группа не комментирует.
После подачи иска акции «ЮГК» упали на 12,31% за один день. По данным Мосбиржи, число желающих продать акции превысило количество покупателей. Банк России заявил, что миноритарным владельцам акций «Южуралзолото» ничего не угрожает.
На ситуацию с возможной национализацией «Южуралзолота» отреагировали в Государственной Думе. Депутат Госдумы Станислав Наумов в своем telegram-канале заявил, что национализация не должна превращаться в экспроприацию. Он добавил, что сопереживает Струкову, который создал одно из ключевых промышленных предприятий не только на Урале, но и в России.
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