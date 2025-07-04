В четырех районах Перми отключат холодную воду. Инфографика

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Холодную воду отключат в десятках домов в Перми
Холодную воду отключат в десятках домов в Перми Фото:

В Перми с 14 по 20 июля будут отключать холодную воду из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщается на сайте «Новогор-Прикамье».

«В некоторых случаях ограничение подачи воды — необходимое требование технологического процесса. Локальные отключения водоснабжения позволяют предотвратить серьезные аварии, связанные с более масштабными и длительными отключениями», — говорится на сайте.

С 10:00 14 июля до 10:00 15 июля без холодного водоснабжения останутся жители домов по улица Борчанинова, 50, Голева, 2, Луначарского, 99 и Пушкина, 85, 104. С 10:00 15 июля до 10:00 16 июля отключение запланировано по улицам:

  • Алексеевской, 58, 100;
  • Артинской, 1;
  • Борчаниновской, 10;
  • Володарского, 11;
  • Егоршинской, 33;
  • Еланской, 24;
  • Нагорной, 1;
  • Пигасовской, 1;
  • Пролетарской, 15;
  • Свободы, 10;
  • Сельскохозяйственной, 1;
  • 1-й Сухоложскому проезду, 1;
  • 2-й Сухоложскому проезду, 1;
  • Урицкого, 1 .

В домах по улицам Генерала Черняховского, 58 и Щитовой, 5, 11а воды не будет 17 июля с 9:00 до 20:00. В тот же день с 9:30 до 16:30 холодное водоснабжение отключат по улицам Качалова (№№15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, шоссе Космонавтов (№177), Мира (№№90, 92, 92а, 94) и Одоевского (№№16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28).

С 9:00 до 19:30 19 июля отключение затронет жителей домов по улицам Бабушкина, 4, Карпинского (№№14, 24), Левченко, 1, Льва Толстого (№№49, 51), Стахановской (№№40, 42, 42а, 44) и Танкистов (№№6, 8, 9, 10, 11, 12, 18). С 10:00 19 июля до 10:00 20 июля воды не станет по улицам Крылова, 1, 4 и Пушкина, 106а, 108, 108а, 110, 112, 114, 116а, 116б, 116в.

Отключения запланированы с 14 по 20 июля
Отключения запланированы с 14 по 20 июля
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Пермякам следует запастись водой
Пермякам следует запастись водой
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В Перми с 14 по 20 июля будут отключать холодную воду из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщается на сайте «Новогор-Прикамье». «В некоторых случаях ограничение подачи воды — необходимое требование технологического процесса. Локальные отключения водоснабжения позволяют предотвратить серьезные аварии, связанные с более масштабными и длительными отключениями», — говорится на сайте. С 10:00 14 июля до 10:00 15 июля без холодного водоснабжения останутся жители домов по улица Борчанинова, 50, Голева, 2, Луначарского, 99 и Пушкина, 85, 104. С 10:00 15 июля до 10:00 16 июля отключение запланировано по улицам: В домах по улицам Генерала Черняховского, 58 и Щитовой, 5, 11а воды не будет 17 июля с 9:00 до 20:00. В тот же день с 9:30 до 16:30 холодное водоснабжение отключат по улицам Качалова (№№15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, шоссе Космонавтов (№177), Мира (№№90, 92, 92а, 94) и Одоевского (№№16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28). С 9:00 до 19:30 19 июля отключение затронет жителей домов по улицам Бабушкина, 4, Карпинского (№№14, 24), Левченко, 1, Льва Толстого (№№49, 51), Стахановской (№№40, 42, 42а, 44) и Танкистов (№№6, 8, 9, 10, 11, 12, 18). С 10:00 19 июля до 10:00 20 июля воды не станет по улицам Крылова, 1, 4 и Пушкина, 106а, 108, 108а, 110, 112, 114, 116а, 116б, 116в.
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