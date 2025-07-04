В Перми с 14 по 20 июля будут отключать холодную воду из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщается на сайте «Новогор-Прикамье».
«В некоторых случаях ограничение подачи воды — необходимое требование технологического процесса. Локальные отключения водоснабжения позволяют предотвратить серьезные аварии, связанные с более масштабными и длительными отключениями», — говорится на сайте.
С 10:00 14 июля до 10:00 15 июля без холодного водоснабжения останутся жители домов по улица Борчанинова, 50, Голева, 2, Луначарского, 99 и Пушкина, 85, 104. С 10:00 15 июля до 10:00 16 июля отключение запланировано по улицам:
- Алексеевской, 58, 100;
- Артинской, 1;
- Борчаниновской, 10;
- Володарского, 11;
- Егоршинской, 33;
- Еланской, 24;
- Нагорной, 1;
- Пигасовской, 1;
- Пролетарской, 15;
- Свободы, 10;
- Сельскохозяйственной, 1;
- 1-й Сухоложскому проезду, 1;
- 2-й Сухоложскому проезду, 1;
- Урицкого, 1 .
В домах по улицам Генерала Черняховского, 58 и Щитовой, 5, 11а воды не будет 17 июля с 9:00 до 20:00. В тот же день с 9:30 до 16:30 холодное водоснабжение отключат по улицам Качалова (№№15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, шоссе Космонавтов (№177), Мира (№№90, 92, 92а, 94) и Одоевского (№№16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28).
С 9:00 до 19:30 19 июля отключение затронет жителей домов по улицам Бабушкина, 4, Карпинского (№№14, 24), Левченко, 1, Льва Толстого (№№49, 51), Стахановской (№№40, 42, 42а, 44) и Танкистов (№№6, 8, 9, 10, 11, 12, 18). С 10:00 19 июля до 10:00 20 июля воды не станет по улицам Крылова, 1, 4 и Пушкина, 106а, 108, 108а, 110, 112, 114, 116а, 116б, 116в.
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