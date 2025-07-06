Посла Швеции вызовут на разборки в МИД

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Захарова заявила, что в МИД РФ вызовут посла Швеции в стране из-за нападения на торговое представительство
Захарова заявила, что в МИД РФ вызовут посла Швеции в стране из-за нападения на торговое представительство Фото:

Посол Швеции в России будет вызван в МИД второй страны в связи с еще одним нападением на российское торговое представительство в Стокгольме — на территорию здания с беспилотника была сброшена краска. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Будет вызван посол», — заявила Захарова. Таким образом она ответила на соответствующий вопрос РИА «Новости». 

Ранее российское посольство в Стокгольме сообщило о повторном нападении на торговое представительство РФ в ночь на 5 июля. Подобные инциденты продолжаются более одного года. Российская дипмиссия потребовала от шведских властей проведения всестороннего расследования атак. 

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Посол Швеции в России будет вызван в МИД второй страны в связи с еще одним нападением на российское торговое представительство в Стокгольме — на территорию здания с беспилотника была сброшена краска. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Будет вызван посол», — заявила Захарова. Таким образом она ответила на соответствующий вопрос РИА «Новости».  Ранее российское посольство в Стокгольме сообщило о повторном нападении на торговое представительство РФ в ночь на 5 июля. Подобные инциденты продолжаются более одного года. Российская дипмиссия потребовала от шведских властей проведения всестороннего расследования атак. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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