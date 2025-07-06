Посла Швеции вызовут на разборки в МИД

Посол Швеции в России будет вызван в МИД второй страны в связи с еще одним нападением на российское торговое представительство в Стокгольме — на территорию здания с беспилотника была сброшена краска. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Будет вызван посол», — заявила Захарова. Таким образом она ответила на соответствующий вопрос РИА «Новости».
Ранее российское посольство в Стокгольме сообщило о повторном нападении на торговое представительство РФ в ночь на 5 июля. Подобные инциденты продолжаются более одного года. Российская дипмиссия потребовала от шведских властей проведения всестороннего расследования атак.
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