На торгпредство РФ в Швеции совершено нападение

Посольство России в Швеции: торговое представительство атаковал дрон с краской
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БПЛА в очередной раз атаковали Торговое представительство России в Швеции
БПЛА в очередной раз атаковали Торговое представительство России в Швеции Фото:

Торговое представительство России в Швеции вновь подверглось нападению — в ночь на 5 июля на здание в Стокгольме был сброшен пакет с краской с беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе посольства.

«Об очередном нападении БПЛА на Торговое представительство России в Швеции. 5 июля 2025 г. около 3:30 утра Торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии, вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской», — сообщили представители посольства в telegram-канале дипмиссии. 

Это уже второе подобное нападение за последние три недели — предыдущая атака была зафиксирована 17 июня. В российском представительстве уточнили, что такие провокации продолжаются более года и носят систематический характер.

В российской дипмиссии потребовали от шведских властей провести полноценное расследование как последней атаки, так и предыдущих инцидентов с применением дронов. «Неоднократно обращались к шведской полиции и в МИД Швеции с призывами пресечь такие атаки и выполнять в полном объеме обязательства шведского государства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий. Результатов, как видим, по-прежнему нет», — отмечается в сообщении посольства. 

Ранее атака с использованием дрона с краской на торговое представительство России в Швеции была совершена 17 июня. До этого подобный инцидент был зафиксирован 25 мая.

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Торговое представительство России в Швеции вновь подверглось нападению — в ночь на 5 июля на здание в Стокгольме был сброшен пакет с краской с беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе посольства. «Об очередном нападении БПЛА на Торговое представительство России в Швеции. 5 июля 2025 г. около 3:30 утра Торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии, вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской», — сообщили представители посольства в telegram-канале дипмиссии.  Это уже второе подобное нападение за последние три недели — предыдущая атака была зафиксирована 17 июня. В российском представительстве уточнили, что такие провокации продолжаются более года и носят систематический характер. В российской дипмиссии потребовали от шведских властей провести полноценное расследование как последней атаки, так и предыдущих инцидентов с применением дронов. «Неоднократно обращались к шведской полиции и в МИД Швеции с призывами пресечь такие атаки и выполнять в полном объеме обязательства шведского государства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий. Результатов, как видим, по-прежнему нет», — отмечается в сообщении посольства.  Ранее атака с использованием дрона с краской на торговое представительство России в Швеции была совершена 17 июня. До этого подобный инцидент был зафиксирован 25 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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