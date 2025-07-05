На торгпредство РФ в Швеции совершено нападение

Торговое представительство России в Швеции вновь подверглось нападению — в ночь на 5 июля на здание в Стокгольме был сброшен пакет с краской с беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе посольства.
«Об очередном нападении БПЛА на Торговое представительство России в Швеции. 5 июля 2025 г. около 3:30 утра Торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии, вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской», — сообщили представители посольства в telegram-канале дипмиссии.
Это уже второе подобное нападение за последние три недели — предыдущая атака была зафиксирована 17 июня. В российском представительстве уточнили, что такие провокации продолжаются более года и носят систематический характер.
В российской дипмиссии потребовали от шведских властей провести полноценное расследование как последней атаки, так и предыдущих инцидентов с применением дронов. «Неоднократно обращались к шведской полиции и в МИД Швеции с призывами пресечь такие атаки и выполнять в полном объеме обязательства шведского государства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий. Результатов, как видим, по-прежнему нет», — отмечается в сообщении посольства.
Ранее атака с использованием дрона с краской на торговое представительство России в Швеции была совершена 17 июня. До этого подобный инцидент был зафиксирован 25 мая.
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