Cтала известна возможная причина смерти спортсменов во время забега в Мурманской области

Причиной гибели двух спортсменов на трейловом забеге «Хибины» в Мурманской области могло стать переохлаждение. Об этом сообщили в telegram-каналах со ссылкой на участников марафона.
«Погодные условия на перевале Рамзая были невероятно тяжелыми — мокрый снег, ветер больше 20 метров в секунду и температура около нуля», — передает telegram-канал Mash слова ультрамарафонца, принимавшего участие в забеге. По его словам, трасса проходила по сложному рельефу, участникам соревнования пришлось преодолевать сложные участки по пересеченной местности, включая скользкие камни и заснеженное ущелье, что увеличило риск переохлаждения на дистанции.
Ранее стало известно, что во время проведения трейлового забега «Хибины» погибли двое спортсменов — женщина 1963 года рождения из Санкт-Петербурга и мужчина 1978 года рождения из Москвы. Следственный комитет Мурманской области возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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