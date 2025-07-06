Cтала известна возможная причина смерти спортсменов во время забега в Мурманской области

Mash: причиной смерти спортсменов в Мурманской области мог стать холод
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ультрамарафонцы в Мурманской области бежали по пересеченной местности при сильном ветре и мокром снеге
Ультрамарафонцы в Мурманской области бежали по пересеченной местности при сильном ветре и мокром снеге Фото:

Причиной гибели двух спортсменов на трейловом забеге «Хибины» в Мурманской области могло стать переохлаждение. Об этом сообщили в telegram-каналах со ссылкой на участников марафона. 

«Погодные условия на перевале Рамзая были невероятно тяжелыми — мокрый снег, ветер больше 20 метров в секунду и температура около нуля», — передает telegram-канал Mash слова ультрамарафонца, принимавшего участие в забеге. По его словам, трасса проходила по сложному рельефу, участникам соревнования пришлось преодолевать сложные участки по пересеченной местности, включая скользкие камни и заснеженное ущелье, что увеличило риск переохлаждения на дистанции.

Ранее стало известно, что во время проведения трейлового забега «Хибины» погибли двое спортсменов — женщина 1963 года рождения из Санкт-Петербурга и мужчина 1978 года рождения из Москвы. Следственный комитет Мурманской области возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Причиной гибели двух спортсменов на трейловом забеге «Хибины» в Мурманской области могло стать переохлаждение. Об этом сообщили в telegram-каналах со ссылкой на участников марафона.  «Погодные условия на перевале Рамзая были невероятно тяжелыми — мокрый снег, ветер больше 20 метров в секунду и температура около нуля», — передает telegram-канал Mash слова ультрамарафонца, принимавшего участие в забеге. По его словам, трасса проходила по сложному рельефу, участникам соревнования пришлось преодолевать сложные участки по пересеченной местности, включая скользкие камни и заснеженное ущелье, что увеличило риск переохлаждения на дистанции. Ранее стало известно, что во время проведения трейлового забега «Хибины» погибли двое спортсменов — женщина 1963 года рождения из Санкт-Петербурга и мужчина 1978 года рождения из Москвы. Следственный комитет Мурманской области возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...