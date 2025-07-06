Автомобильные номера машин, входящих в кортеж российской делегации, возглавляемой министром иностранных дел России (МИД РФ) Сергеем Лавровым отмечены подписью «Мы — Россия! Мы — Лавров!». На них они прибыли в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС, который состоится 6 и 7 июля. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Сергей Лавров прибыл накануне в Рио[-де-Жанейро]. По номерам машин кортежа это понятно всем», — написала Захарова в своем telegram-канале. Также к посту она приложила фото, где видна соответствующая надпись «Мы — Россия! Мы — Лавров!».
Отмечается, что в повестке дня БРИКС предусмотрено обсуждение наиболее актуальных глобальных и региональных проблем. В ходе саммита Сергей Лавров проведет ряд двусторонних встреч. Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании, подключившись по видеосвязи в воскресенье, 6 июля.
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