В челябинском парке Гагарина частично перекроют аллею для прогулок. Видео

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В парке Гагарина продолжается реконструкция
В парке Гагарина продолжается реконструкция Фото:

В Челябинске в парке имени Юрия Гагарина временно частично перекроют аллею для прогулок. Об этом сообщила пресс-служба парка. 

«Уважаемые посетители парка Гагарина! Информируем вас о временном частичном перекрытии аллеи в связи с проведением ремонтных работ», — сообщила пресс-служба парка в telegram-канале. 

Реконструкция парка включает в себя обновление инфраструктуры. Также создание более комфортных условий для посетителей, включая маломобильные группы населения. 

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В Челябинске в парке имени Юрия Гагарина временно частично перекроют аллею для прогулок. Об этом сообщила пресс-служба парка.  «Уважаемые посетители парка Гагарина! Информируем вас о временном частичном перекрытии аллеи в связи с проведением ремонтных работ», — сообщила пресс-служба парка в telegram-канале.  Реконструкция парка включает в себя обновление инфраструктуры. Также создание более комфортных условий для посетителей, включая маломобильные группы населения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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