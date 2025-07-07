В парке Гагарина продолжается реконструкция
В Челябинске в парке имени Юрия Гагарина временно частично перекроют аллею для прогулок. Об этом сообщила пресс-служба парка.
«Уважаемые посетители парка Гагарина! Информируем вас о временном частичном перекрытии аллеи в связи с проведением ремонтных работ», — сообщила пресс-служба парка в telegram-канале.
Реконструкция парка включает в себя обновление инфраструктуры. Также создание более комфортных условий для посетителей, включая маломобильные группы населения.
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