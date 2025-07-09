Силуанов высказался о национализации золотодобычи в России

России нужен контроль за экспортом золота, заявил Силуанов
Национализация золотодобычи — это чрезвычайная мера, и в России она пока не требуется. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме, передает «Интерфакс». По словам главы Минфина, в этой сфере важен контроль за добычей и экспортом золота.
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