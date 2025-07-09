Силуанов высказался о национализации золотодобычи в России

Силуанов заявил, что национализация золотодобычи в РФ пока не требуется
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
России нужен контроль за экспортом золота, заявил Силуанов
России нужен контроль за экспортом золота, заявил Силуанов Фото:

Национализация золотодобычи — это чрезвычайная мера, и в России она пока не требуется. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме, передает «Интерфакс». По словам главы Минфина, в этой сфере важен контроль за добычей и экспортом золота.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Национализация золотодобычи — это чрезвычайная мера, и в России она пока не требуется. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме, передает «Интерфакс». По словам главы Минфина, в этой сфере важен контроль за добычей и экспортом золота.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...