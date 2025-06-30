Два жителя Крыма были задержаны сотрудниками ФСБ России по подозрению в передаче украинским спецслужбам информации о военных объектах в Ялте. В ведомстве отметили, что задержанные засняли расположение российских военнослужащих и объекты критической инфраструктуры, а затем передали эти материалы представителю Службы безопасности Украины (СБУ). Журналисты опубликовали кадры с задержанием подозреваемых. Те рассказали, как с ними связались украинские спецслужбы.
«Со мной связался Николай, как он представился, сказал, что он представитель спецслужб Украины и попросил помочь зафиксировать военные объекты Российской Федерации в Ялте. Проезжая мимо объекта, я осуществил видеосъемку и зафиксировал месторасположение российских военнослужащих. Затем передал эти фотографии Николаю в Telegram. Далее меня задержали сотрудники ФСБ», — рассказал один из задержанных на допросе. Соответствующее видео опубликовали в РИА Новости. Другой задержанный также почеркнул, что с ним связались в Telegram.
По информации ведомства, оба жителя Крыма занимались сбором и передачей данных о военной технике и ключевых инфраструктурных объектах полуострова. После получения материалов представители СБУ использовали их для аналитической работы. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене, следственные действия продолжаются.
Ранее в Крыму уже фиксировались случаи задержания граждан, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. В частности, сотрудники ФСБ сообщали о задержании граждан, которые передавали информацию о воинских частях и инфраструктуре полуострова через мессенджеры. По этим фактам возбуждались уголовные дела по статьям о госизмене.
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