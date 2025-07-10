Экономист рассказал, что будет с ключевой ставкой в конце месяца

Банк России, вероятнее всего, снизит ключевую ставку до 19% либо до 18,5% или 18%. Такой прогноз озвучил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Наиболее вероятно (55%) снижение ключевой ставки до 19%. Предполагаю, что совет директоров Банка России будет проявлять максимальную осторожность и, скорее всего, остановится именно на таком решении», — отметил Игорь Балынин, его слова передает «Газета.ru». Он подчеркнул, что сейчас отсутствуют факторы, которые могли бы привести к повышению ставки, а вероятность ее сохранения на текущем уровне составляет около 5%. Возможность снижения менее чем на 1 процентный пункт эксперт также исключает.
В качестве альтернативных вариантов Балынин назвал снижение ставки до 18,5% с вероятностью 25%, а также до 18% с вероятностью 15%. Экономист прогнозирует дальнейшее поэтапное снижение ключевой ставки в течение 2025 года и не исключает, что к 2026 году она может достигнуть уровня 16%.
Ранее, 6 июня, Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 21% до 20%. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) заявляли об ожиданиях снижения ключевой ставки до уровня 18% в ближайшее время.
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