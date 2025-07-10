Гладков рассказал о погибших при ударе ВСУ по Шебекино

После удара ВСУ по городу Шебекино, Белгородской области, погибла женщина, а также ранен мужчина. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
«Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений женщина скончалась на месте», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Также он выразил соболезнования всем родным и близким погибшей.
Сообщается о раненном мужчине, который госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. У него диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Также уничтожена пристройка частного дома, а в соседнем здании пробита кровля и перебита линия электропередач.
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