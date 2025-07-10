Гладков рассказал о погибших при ударе ВСУ по Шебекино

Губернатор Гладков: после удара ВСУ погиб один мирный житель
© Служба новостей «URA.RU»
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После прилета снаряда ВСУ погибла женщина и тяжело ранен мужчина, сообщает губернатор Гладков
После прилета снаряда ВСУ погибла женщина и тяжело ранен мужчина, сообщает губернатор Гладков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После удара ВСУ по городу Шебекино, Белгородской области, погибла женщина, а также ранен мужчина. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений женщина скончалась на месте», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Также он выразил соболезнования всем родным и близким погибшей.

Сообщается о раненном мужчине, который госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. У него диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Также уничтожена пристройка частного дома, а в соседнем здании пробита кровля и перебита линия электропередач.

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После удара ВСУ по городу Шебекино, Белгородской области, погибла женщина, а также ранен мужчина. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. «Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений женщина скончалась на месте», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Также он выразил соболезнования всем родным и близким погибшей. Сообщается о раненном мужчине, который госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. У него диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Также уничтожена пристройка частного дома, а в соседнем здании пробита кровля и перебита линия электропередач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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