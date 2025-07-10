Киев окутан дымом после взрывов

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В Киеве прошла серия взрывов
В Киеве прошла серия взрывов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев окутан смогом после серии взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна». 

«Небо над Киевом затянуло смогом после серии взрывов», — говорится в материале. Там добавили, что это привело к загрязнению воздуха. Особо опасные уровни атмосферного состояния зафиксированы на левом берегу столицы.

В результате пожаров, их было больше четырех, ухудшилось качество воздуха. В ночь на четверг поступали множественные сообщения о взрывах в Киеве и Черкассах.

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Киев окутан смогом после серии взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна».  «Небо над Киевом затянуло смогом после серии взрывов», — говорится в материале. Там добавили, что это привело к загрязнению воздуха. Особо опасные уровни атмосферного состояния зафиксированы на левом берегу столицы. В результате пожаров, их было больше четырех, ухудшилось качество воздуха. В ночь на четверг поступали множественные сообщения о взрывах в Киеве и Черкассах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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