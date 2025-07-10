Киев окутан дымом после взрывов

В Киеве прошла серия взрывов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Киев окутан смогом после серии взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Небо над Киевом затянуло смогом после серии взрывов», — говорится в материале. Там добавили, что это привело к загрязнению воздуха. Особо опасные уровни атмосферного состояния зафиксированы на левом берегу столицы.
В результате пожаров, их было больше четырех, ухудшилось качество воздуха. В ночь на четверг поступали множественные сообщения о взрывах в Киеве и Черкассах.
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