Врач рассказала, можно ли загорать людям с онкологией

Человеку, у которого есть рак кожи или другое онкозаболевание, лучше не загорать. Об этом заявила врач-онколог отделения противоопухолевой лекарственной терапии с дневным стационаром НКЦ №1 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Наталья Аверина.
«Ультрафиолетовое излучение увеличивает риск возникновения кожных опухолей у всех людей. Тяжелые солнечные ожоги с образованием пузырей на коже примерно вдвое повышают вероятность развития базальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи», — приводит Aif.ru слова Авериной. Она также отмечает, что на данный момент нет научных данных о риске рецидива для людей с другими видами онкологии. Кроме того, при лечении некоторых онкологических заболеваний (рака легкого, рака толстой и прямой кишки, меланомы) могут применяться препараты, усиливающие повышенную восприимчивость кожи к солнечным лучам.
Всем онкологическим пациентам рекомендуется уделять особое внимание защите от ультрафиолетового излучения и не находиться под солнцем в пиковые часы. Этих рекомендаций стоит придерживаться и здоровым людям, чтобы избежать возникновения рака и преждевременного старения кожи.
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